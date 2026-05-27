

今季6試合で4完封と無双中の阪神・郄橋。桁違いのピッチングで防御率0.38を記録





セ・パ共に下馬評を覆す波乱の序盤戦を経て、いよいよ全18試合の短期決戦の幕が上がる。現役投手を指導するピッチングデザイナーで本誌おなじみの野球評論家・お股ニキ氏が、その見どころを徹底的に深掘りする！

【写真】三冠王ペースで快走中の佐藤輝

【難易度が高い狹蠎MVP瓠

交流戦は過去20回開催されてきたが、最優秀選手賞（MVP）を受賞した先発投手はなんとわずか5人しかいない。小林宏之（当時ロッテ）、ライアン・グリン（当時日本ハム）、杉内俊哉（当時ソフトバンク）、内海哲也（当時巨人）、山本由伸（当時オリックス、現ドジャース）のみで、全18試合制となった2015年以降に限れば、2021年の山本ただひとりだ。

「全18試合制だと、先発は基本的に3試合しか登板できず、MVPを目指すには全試合完封クラスの成績が必須です。毎日打席に立つことができる野手と比べれば、構造的に圧倒的不利と言わざるをえません」

それでも、MVPの可能性がある投手として、お股ニキ氏は3人の郄橋瓩魑鵑欧襦

「郄橋遥人（阪神）は今季ここまで防御率0.38、4勝0敗、4完封と異次元の成績。球の質が桁違いで、ケガさえしなければこの無双っぷりは止まらないでしょう。

郄橋光成（西武）は今季、フォーシームと変化球、フォームがすべて噛み合い、防御率0点台。カッター、ワンシーム、スプリット、スラッター、スイーパーの併用が完成形に近づき、今永昇太（カブス）のような総合力を発揮しており、沢村賞争いも視野に入るほどです。

郄橋宏斗（中日）はボールの強度が高く、代名詞のスプリット以上にリバーススライダーのようなカッターが好調。横振りを直せば、パ・リーグの球団に通用しやすいです」

ほかにも、今季好投を続けている投手は多い。

「2年前の交流戦でも結果を残した才木浩人（阪神）は今季フォークを改良しており、再び無双する可能性を秘めています。

そして、抑えから先発に転向した栗林良吏（広島）は、プロ初先発で爛泪瀬奪ス瓩鮹成し、防御率も0点台と完璧。安定の平良海馬（西武）、状態を上げる井上温大（巨人）も好調を維持しています。

交流戦は普段見慣れない投手のボールに打者が対応しにくく、独特の球質を持つ投手はよりハマりやすいです」

打者で注目選手は？

「今季、三冠王ペースの佐藤輝明（阪神）は打ち方も体の使い方も抜群で、打率.360と別格。森下翔太（阪神）は死球の影響で状態が下降気味ですが、投手に対してひるまずに向かっていく打ち方は健在で、ハマれば一気に調子を取り戻しそうです。

また、打てるキャッチャーが減っている中で貴重な存在の坂倉将吾（広島）も状態は良い。プロ3年目の度会隆輝（DeNA）も好調を維持しています」



三冠王ペースで快走中の佐藤輝。今年の犖鯲戦男瓩虜罵力候補として名前が挙がる





パ・リーグの強打者たちも黙ってはいない。

「12球団ナンバーワンの打棒と言っても過言ではないのが、フランミル・レイエス（日本ハム）。今季はボールが少し飛ぶようになり、軽く振っても反対方向に持っていくミゲル・カブレラのような打撃ができている。

ただ、かかとの故障があり、DH以外の起用が難しく、交流戦ではフル回転しにくい選手。また、打撃好調の水野達稀（日本ハム）、覚醒中の平沢大河（西武）、セ・リーグ投手の球速帯や配球を得意としそうな栗原陵矢（ソフトバンク）あたりも爆発の可能性はあります」

＊成績はすべて5月18日時点

写真／時事通信社 共同通信社