休養中のバナナマン日村『ひむ太郎』6・2放送回 代理にスピードワゴン井戸田が登場「同い年だが弟分的な存在」
お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が出演しているBS朝日『バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎』（毎週火曜 後10：00）は26日、公式Xを更新。現在、休養中の日村に代わって6月2日放送回にスピードワゴン・井戸田潤が登場することが発表された。
【番組カット】大ジャンプ！日村勇紀と元気にはしゃぐ遠藤さくら
「6月2日(火)よる10時 #ひむ太郎が休みの時は駆けつける」「同い年だが弟分的な存在って事を知ってる人は知っているスピードワゴン井戸田改め #いと次郎が色んな場所を楽しくウォーキングします」と公表。「みなさまよろしくお願いします」と伝えた。
予告動画に登場した井戸田は「ひむ太郎さんがね、お休みつうことで賢明な日村さんファンの方はご存知だと思いますが、日村さんが休みの時はだいたいあたしが来るんですよ」と語り「ということで、ウォーキングのひむ太郎、いと次郎として歩きたいと思いますので、しばらくお付き合いお願いいたします」とあいさつしていた。
番組内容は以下の通り。
今回は200年以上の歴史を持つ隅田川七福神巡りウォーキング！墨田区の最北端にある多聞寺からスタート！勝利の神様「毘沙門天」をお参りし、全長1キロ以上にも及ぶ巨大集合住宅に驚愕！白鬚神社（寿老神）、庭園「向島百花園（福禄寿尊）」を経由し、長命寺（弁財天）〜弘福寺（布袋尊）〜三囲神社（大国神・恵比寿神）を巡りながら、すみだリバーウォークで隅田川に癒される！初ウォーキングのご褒美は浅草にある「肉そば」！
【番組カット】大ジャンプ！日村勇紀と元気にはしゃぐ遠藤さくら
「6月2日(火)よる10時 #ひむ太郎が休みの時は駆けつける」「同い年だが弟分的な存在って事を知ってる人は知っているスピードワゴン井戸田改め #いと次郎が色んな場所を楽しくウォーキングします」と公表。「みなさまよろしくお願いします」と伝えた。
番組内容は以下の通り。
今回は200年以上の歴史を持つ隅田川七福神巡りウォーキング！墨田区の最北端にある多聞寺からスタート！勝利の神様「毘沙門天」をお参りし、全長1キロ以上にも及ぶ巨大集合住宅に驚愕！白鬚神社（寿老神）、庭園「向島百花園（福禄寿尊）」を経由し、長命寺（弁財天）〜弘福寺（布袋尊）〜三囲神社（大国神・恵比寿神）を巡りながら、すみだリバーウォークで隅田川に癒される！初ウォーキングのご褒美は浅草にある「肉そば」！