タレントの有村藍里が21日、自身のインスタグラムを更新。路上でのショットが反響を呼んでいる。



【写真】しゃがんで上目遣い 「ぺたんこ」が気になる姿

有村は「もうサンダル履ける季節になったね」と記し、しゃがんだ状態で上目遣いで見つめるショットを投稿。フィット感のある半袖ニットに、ブラウンのパンツはフレアなタイプ。カラーをそろえたバッグも絶妙で、濃淡をうまく使ったオシャレ女子感が漂う。2日には同じコーデで歩行者天国を歩く動画も披露している。



続けて「わたしは靴は絶対ぺたんこって決めてます ((数十年前にヒール靴でアスファルトの坂道を豪快に転んで負傷してからヒールのある靴を履くのがこわい))」とつづり、足元の写真も公開した。フラットな底で左右アシンメトリーなデザイン。左足親指のアクセサリーもアクセントになっている。



髪色も含めて統一感のある姿に、ファンからは「足元がオシャレ」「カッコいい！し、キレイ」「ぺたんこ靴良いよね」「おしゃれで…か、可愛すぎます」「パンツもラッパ、ベルボトム？笑ダブダブで可愛い」など称賛の声が届いていた。



有村は1990年生まれ、兵庫県出身。16歳で芸能界入り。2019年には美容整形を受けたことを公表し話題に。妹は女優の有村架純。



（よろず～ニュース編集部）