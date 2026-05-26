「何がそんなに評価されたんだ？」人気YouTuber、天皇陛下より紺綬褒章を拝受「亀梨和也かと思ったよ」
YouTuberのジョーブログさんは5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。天皇陛下より紺綬褒章を拝受したことを報告し、賞状を持ったショットを公開しました。
【写真】紺綬褒章を手にした受章ショット
コメントでは「すごすぎるな、何がそんなに評価されたんだ？」「凄い！HIKAKIN、ヒカルを差し置いてYouTuber初のジョーくん(叙勲)」「誰もができることでありません。この度の栄誉心よりお祝い申し上げます」「亀梨和也かと思ったよ」「色々言われてるけど、大金を寄付するなんて簡単にできないよ。純粋に凄いよ。それでいいじゃんか」など、さまざまな声が寄せられました。
自身のYouTubeチャンネルでは動画『再び天皇陛下から褒章を受領しました。』を公開中です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)
【写真】紺綬褒章を手にした受章ショット
「応援してくれてる皆んなのおかげ」ジョーさんは「この度、天皇陛下より紺綬褒章を拝受しました」と報告し、1枚の写真を投稿。スーツ姿で、賞状を両手に掲げた自身の姿です。「応援してくれてる皆んなのおかげやで。いつもありがとうな！」と、ファンに感謝を伝えました。
紺綬褒章とは？紺綬褒章は、公益のために私財（個人は500万円以上、団体は1000万円以上）を寄附した者を対象とする褒章です。表彰されるべき事績が生じた都度、各府省等の推薦に基づき審査が行われ、授与されます。寄附先は国、地方公共団体または公益団体（法人格を有し、公益の増進に著しく寄与する事業を行う団体として賞勲局が認定した団体）が対象となります。なお、寄附に対する返礼品（記念品の類を除く）を受領した場合は対象外となります。ジョーさんの受章は、多額の寄附による社会貢献が認められたものとみられます。
自身のYouTubeチャンネルでは動画『再び天皇陛下から褒章を受領しました。』を公開中です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)