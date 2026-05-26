「監督になってからはパワハラ批判を気にして、カッとなるのをずっと我慢している様子でした。まさか自宅が“盲点”となるとは…」。こう語るのは、巨人軍関係者である。阿部慎之助監督（47）が自宅で18歳の娘に暴行した容疑で逮捕される騒動を起こした責任を取り、監督を辞任することになった。娘にケガはなく、過去の親子間トラブルも確認されていない。監督自身は早期釈放になった。なのに、なぜこのような大事になってしまったのか。

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「チャットGPT」に相談した長女

阿部監督逮捕という激震のニュースが走ったのは、5月25日夜10時過ぎのこと。この日、阿部氏は休日で渋谷区内の自宅で過ごしていた。

阿部慎之助監督

そこで起きた「きょうだい喧嘩」が不幸の始まりだった。阿部氏には18歳の長女、15歳の次女、14歳の長男と3人の子供がいるが、喧嘩になったのは上の娘2人だ。

「阿部氏が仲裁に入ったところ、長女が何かしら言い返したようです。それにカッとなった阿部氏は、長女の胸ぐらを掴んで押し倒した。阿部氏は酒を飲んでいたようです」（社会部記者）

幸いケガはなかったが、腹の虫が収まらなかった長女は、今時の若者にありがちな行動に出た。生成人工知能（AI）の「チャットGPT」に「父親から暴力を受けたがどうしたらいいか」と質問したのである。

チャットGPTからの回答は「児童相談所に連絡してください」。それに従い娘が午後７時10分頃、児相に連絡し、児相が警察に通報。そして渋谷署員が駆けつけ、阿部氏は暴行容疑で現行犯逮捕された。

「町田の虐待事件」で児相は批判を受けたばかりだった

通常、このような事案で逮捕まで行くものなのだろうか。

「普通はなりません。署員は娘にはケガがなかったことを確認しているはずだし、過去、虐待通報などもなかったとのこと。通常ならば署員が家族の間に入り、次からは気をつけてください、といなして帰るものです」（社会部記者）

ではなぜ逮捕に至ったのか。

「児相が噛んでしまったことが大きいのではないか。児相は、5月14日に発覚した町田の児童虐待事件で、虐待通報が入ってから48時間以内に安全確認しなければならないルールを守っていなかったとして、批判を浴びたばかり。厳格に対応して、すぐさま警察に通報したと思われます」（同）

そんな児相からの通報を受けた警察も「構えすぎてしまったのでは」というのである。

「被害者の娘が暴行を受けたと訴え、それを見ていた妻・次女も認め、さらには阿部氏本人も『間違いなくやりました』と認めたといいます。現行犯逮捕する条件は揃っていた」（同）

15日午後に開かれた阿部氏の辞任会見では、長女からの手紙が読み上げられた。〈このような大事に至ってしまったこと、私が言うのもなんですが、非常に恥ずかしく思っております〉〈父が警察に連行された姿を見て、愕然として泣き崩れてしまいました〉。長女自身は半日が経過して、大事にしてしまったことを後悔しているようなのである。

「おそらく長女は署員が駆けつけた時には、感情的になっていたのでしょう。一部では『首を絞められた』との報道も出ており、盛って被害を申告していた可能性があります。実際、阿部氏は26日未明には釈放されています」（同）

「元々持っていた昭和的価値観がアダに」

ある巨人軍関係者は「阿部さんの性格がアダになった」と語る。

「あの人はまっすぐで潔いところがある。だから警察から『娘に暴行したのは事実か』と問われ、『はい』と認めてしまった。そこでごねたり、家族を懐柔していたらこんなことにならなかったのではないか」

一方、「元々持っていた昭和的価値観が引き起こしたと思う」と語るのは、別の巨人関係者である。

「阿部さんは2軍監督時代、選手たちに罰走を課すなどしたため、スパルタ式、パワハラだと散々批判されてきました。だから監督に就任して以降、選手に対して過度に怒鳴ったり、叱ったりしないよう、かなり気を遣っていました」

ただし、自分の考え自体が間違っているとは思っていなかったという。

「監督自身、昭和のスポ根文化が残る厳しい環境で練習して一流選手に育った。だから、今時の若い選手たちの練習に対する姿勢を見ていて、どうしても我慢ならない。今春のキャンプも『地獄のキャンプ』にすると公言し、厳しい走り込みなどを選手たちに課しました。長女もアイススケートをやっていたというし、スポーツ選手として厳しく対してきたのだと思う」（同）

ある元番記者もこう語る。

「たまに家族の話になるのですが、阿部さんは自分で『子供たちの躾には厳しい』とよく話していました。『時には痛みで教えなければならない場面もある』とも。もちろん愛あってのことでしょうが、きっと家の中でも子供達に対して厳しい一面があったのでしょう。一時が万事で、このような結果になってしまった気もします」

辞任会見で「こういう形で去ることになるとは…」と男泣きした阿部氏。きっと巨人ファンたちも同じ思いであろう。

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デイリー新潮編集部