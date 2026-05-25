乃木坂46の3期生で3代目キャプテン・梅澤美波さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。

【写真を見る】【 梅澤美波 】 乃木坂46 14回目のバースデーライブ最終日で卒業コンサート 黒いドレスを選んだ理由「あなた以外に染まりません」



乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ最終日に、「梅澤美波 卒業コンサート」が東京ドームで21日に開催され、舞台裏の写真を多数投稿しました。





梅澤さんは、卒業コンサートの最後の衣装に黒いドレスを選び、「黒いドレスには、"あなた以外に染まりません"という」「相手への強い信頼の意味があります」と説明。



「乃木坂46というグループへの、強い忠誠心です」「私から、乃木坂46へ、感謝を込めて」と、黒を選んだ理由を明かし、「素敵なドレスを、本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えました。



続けて、「わたしの宝物たち」と綴り、メンバーとの写真を投稿。同期の3期生、4期生、5期生、6期生、それぞれと撮った写真をアップ。黒いドレスを身にまとい、乃木坂46への強い忠誠心を示しました。



【担当：芸能情報ステーション】