STARTO ENTERTAINMENTは2026年5月25日に公式Xで、31日に東京ドームで開催されるアイドルグループ「嵐」のライブをめぐり、「公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。

SNSでは、この注意喚起を受け、会場から漏れ出る公演の音を目当てに会場周辺を訪れる「音漏れ参戦」をしようとする人が見られるとして、非難する声が上がっている。

「全員が笑顔で最後まで楽しめるよう、マナーへのご理解とご協力を」

STARTO ENTERTAINMENTの企業情報公式Xは、

「5/31(日) に開催されるARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』東京ドーム公演において、会場およびその周辺の混雑を避けるため、公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたします」

と、呼びかけた。

続けて、「周辺施設および近隣をご利用の皆さまへのご迷惑となる可能性がございます」と説明。「コンサートを安全かつ円滑に開催し、ご来場いただく皆様、そして配信をご覧になる皆様、全員が笑顔で最後まで楽しめるよう、マナーへのご理解とご協力をお願い申し上げます」と協力を仰いだ。

31日の公演は、解散が発表されている嵐の最後の公演となる。

Xでは、「安全に円滑に開催されるよう協力します」「どうか無事に穏やかに終えられますように」「お家で配信楽しみにししてます」といった声が寄せられたほか、「音漏れ参戦なんて虚しいだけだし、周りの迷惑でしかないと思うんよね」「中止にされたら一番かわいそうなのは5人なんで、ホント音漏れ参戦しないで配信見て欲しいと思う」「嵐の為に迷惑行動はやめて欲しい！音漏れ参戦に行くと言ってる人達見かける」「音漏れ参戦まじでやめてほしい」など、「音漏れ参戦」への非難も書き込まれている。