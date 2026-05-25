今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米国市場などが休場となるなか、様子見姿勢が強まりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円６０～１５９円３０銭。



イラン情勢の進展期待が強まるなか、原油価格が下落し「有事のドル買い」の巻き戻しで一時１５８円７０銭台までドル安・円高が進む場面があった。夕方の欧州時間にかけては、１５９円００銭前後へ値を戻した。今晩は米国がメモリアルデーで休場となる。英国もバンクホリデーで休場となり市場参加者が限られるなか、相場は様子見姿勢を強める展開となりそうだ。イラン情勢などに新たな動きがあるかが注目されそうだ。



出所：MINKABU PRESS