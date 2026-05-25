立石『二毛作』で体験したい″セルフダシ割り″。澄んだダシと芋焼酎「八幡」が溶け合う至福の一杯

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・立石のおでんの店『二毛作』です。

体に染み入るおいしいダシと今夜は乾杯

下町・立石のおでんの名店といえばここ。店主の日高さんは、実家がおでん種屋さん。だから種の多くが店の自家製だ。カツオと昆布でとった澄んだダシは、キリリとカツオが立ち、いかにも東京らしい。

焼酎のダシ割りは、数種類の本格焼酎から選べるが、日高さんが「これでしょう」と勧めてくれたのは芋焼酎の「八幡」。個性の強すぎる芋焼酎はダシとぶつかりがちだが、お湯割り向きの「八幡」は懐が深く、澄んだダシをきちんと受け止めてくれる。

焼酎だし割り780円、おでん（大根、ゴボウ巻、鶏つくね、豆腐）各300円

『二毛作』（手前から）焼酎だし割り 780円、おでん（大根、ゴボウ巻、鶏つくね、豆腐） 各300円 少量生産の芋焼酎「八幡」は、甕仕込みならではのまろやかな甘みが持ち味。澄んだダシと溶け合う

さらに日高さんおすすめは、お燗酒に別添えのダシを合わせる“セルフダシ割り”。燗酒をそのまま味わったり、途中でダシを注いだり、と楽しみ方は自在。焼酎でも「ダシは別で」とお願いすればOKという。ならば、自分好みのダシの配分を探って、ダシ割りマイスターを目指しちゃう!?

『二毛作』店主 日高寿博さん

店主：日高寿博さん「自慢のダシを酒とゆっくり味わって」

『二毛作』ワイワイと楽しいコの字カウンター

立石『二毛作』

［店名］『二毛作』

［住所］東京都葛飾区立石1-14-4

［電話］03-3694-2039

［営業時間］14時〜22時、土：12時〜24時

［休日］日

［交通］京成押上線、京成立石駅南出口から徒歩約2分

撮影／西崎進也、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ダシ割りに合う絶品料理の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『二毛作』の「焼酎だし割り」がコレ！少量生産の芋焼酎「八幡」はまろやかな甘みが持ち味（5枚）