今月12日、奈良市の住宅に男らが押し入り、70代の女性が軽傷を負った強盗傷害事件で、警察は25日、京都府内の男子高校生ら3人を逮捕したと発表しました。

【写真を見る】【速報】「トクリュウ」か 男子高校生ら3人逮捕 奈良市の住宅で強盗傷害事件 高齢女性けが

男子高校生ら3人は知人で、警察は犯行態様から、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆる「トクリュウ」とみているということです。

強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、京都府福知山市の男子高校生（18）と宮津市の男子高校生（17）、京都府与謝郡に住む会社員の少年（17）の3人です。

3人は12日午前1時26分ごろ、奈良市学園南の住宅に侵入し、70代の女性に暴行を加えて反抗をできないようにしたうえ、ポーチ1個（時価300円相当）を奪い、女性の背中に打撲傷などのけがをさせた疑いが持たれています。

警察には事件直後、女性から「男が家に押し入ってきた」と通報がありました。

警察によりますと、女性がゴミ出しの準備のために玄関から出たところ、敷地内にいた男に後ろから頭を押さえられ、口をふさがれたということです。

その間にもう1人の男が家の中に侵入して室内を物色したあと、女性を突き飛ばして逃走したということで、女性は唇を切りました。

奪われたポーチに貴重品は入っていなかったということです。

3人は移動手段にバイクを使っていたということですが、警察は3人の認否について明らかにしていません。

警察は指示役がいたとみて、背後関係を調べています。