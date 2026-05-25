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YouTubeチャンネル「CHIKATABI」が、「空の自由が消える日！今 予約してはいけない‼️中華系航空会社&キャセイ！」と題した動画を公開。原油高による航空会社の直前欠航リスクと、その自衛策について解説した。



CHIKA氏は冒頭、「最近の空の状況、ちょっと穏やかじゃないですよね」と切り出し、アジア圏への旅行者に向けて注意を促した。その原因は「原油高」である。特に中国国内でのエネルギー価格の上昇が顕著であり、これがフライトの運航状況に大きな影響を与えていると指摘する。



燃料高騰により「飛ばせば飛ばすほど赤字」という状況に陥った中華系キャリアは、機材繰りなどを理由に不採算なフライトを切り捨てている。この余波は日本人に馴染み深いキャセイパシフィック航空や、LCCの香港エクスプレスにも及んでおり、現在は「猛烈な逆風にさらされている」という。



特にSFC修行僧によく見られるLCCを利用した海外発券のポジショニングについて、CHIKA氏は現在「一番危険」だと警鐘を鳴らす。香港エクスプレスが直前で欠航した場合、後に控える数十万円相当の長距離路線の航空券まで「ドミノ倒しのようにすべてパーになってしまう可能性がある」ためだ。



自衛策として、直前キャンセルを前提とした旅程を組むことを提唱。「乗り継ぎや重要な予定の前に、あえて1泊の余白を持たせる」ことや、予約前に「FlightAware」などのアプリを活用して過去数週間の運航実績を確認し、欠航しやすい便を避けるようアドバイスした。



最後にCHIKA氏は、こうした予期せぬトラブルをどう笑って受け流すかが「心のトレーニング」であると言及。「欠航を最悪の事態と捉えるか、新しい経験値を積むチャンスと捉えるか」というマインドの差が重要であり、トラブルさえも最高の思い出に変える旅の姿勢を提示して動画を締めくくった。