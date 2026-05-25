あまりに健気なわんこの「お見送り」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「仕事行く前にこれはキツいw」「一緒に仕事連れて行きたくなる」「これは引き返しちゃうね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：仕事のため、家を出ようとしたら『お留守番する犬』が…今すぐ仕事をやめたくなる『ドア越しの光景』】

家を出ようとしたら…

TikTokアカウント「tsukune.250913」の投稿主さんは、『つくね』ちゃんという可愛い柴犬と暮らしています。つくねちゃんは、2025年生まれの女の子。ある日、飼い主さんが仕事へ行くため外出準備をしていたときのこと。

身支度を終え、部屋の扉を閉めて玄関へ向かおうとしたその瞬間、ふと視線を感じたそうです。振り返ってみると、扉の向こうにはつくねちゃんの姿が…。つくねちゃんは、扉にはめ込まれている細いガラス窓から、じーっとこちらを見つめていたのだとか。小さな隙間から顔をのぞかせる姿は、「もう行っちゃうの？」と問いかけているようだったそうです。

寂しさがにじむ様子に、飼い主さんも思わず胸がギュッとなってしまったといいます。

愛犬の健気な姿にキュン

さらに見ていると、つくねちゃんは眉を下げたような切ない表情を浮かべていたそうです。そして前足でガラスをカリカリ…。まるで「行かないで」「まだ一緒にいたいよ」と必死に伝えているかのようだったのだそう。

健気すぎる姿を見た飼い主さんは、「もう仕事なんて行きたくない…！」と思ってしまったといいます。ドア越しに必死にアピールするつくねちゃんの姿は、まさに後ろ髪を引かれる光景。こんな表情で見送られたら、家を出るのが辛くなってしまうのも納得です。

愛情たっぷりなつくねちゃんの可愛すぎるお見送りに、多くの人がキュンとしてしまったのでした。

この投稿には、「うちはリビングのカーテンの隙間から覗いてます」「あの目で見つめられたら悲しくなりますよね」「私は毎日遅刻しそうになってます(笑)」など、共感のコメントが多く寄せられています。

最近のつくねちゃん

そんな健気なつくねちゃんですが、普段はとっても元気いっぱいなのだそう。最近は自然たっぷりの広場を楽しそうに走り回ったり、カメラに映った自分の姿に「だれ！？」と驚いて格闘したりしているのだとか。

さらに、飼い主さんのスニーカーをおもちゃ代わりにカミカミしてしまうこともあるそうです。寂しがり屋な一面と、やんちゃで無邪気な姿のギャップが、つくねちゃんの魅力なのかもしれませんね。

TikTokアカウント「tsukune.250913」には、他にもつくねちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「tsukune.250913」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。