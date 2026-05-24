[5.24 プレミアリーグ第38節](アンフィールド)

※24:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 17 カーティス・ジョーンズ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 73 リオ・ングモハ

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 30 ジェレミー・フリンポン

MF 3 遠藤航

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 42 トレイ・ナイオニ

FW 9 アレクサンデル・イサク

FW 14 フェデリコ・キエーザ

監督

アルネ・スロット

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 23 キーン・ルイス・ポッター

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 19 ダンゴ・ワッタラ

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 9 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 5 イーサン・ピノック

DF 20 クリストフェル・アイェル

MF 10 ジョシュ・ダシルバ

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

MF 45 ロメル・ドノバン

FW 11 リース・ネルソン

FW 47 ケイ・フロ

監督

キース・アンドリュース

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります