リバプールvsブレントフォード スタメン発表
[5.24 プレミアリーグ第38節](アンフィールド)
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 73 リオ・ングモハ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 3 遠藤航
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
監督
アルネ・スロット
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
MF 10 ジョシュ・ダシルバ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 45 ロメル・ドノバン
FW 11 リース・ネルソン
FW 47 ケイ・フロ
監督
キース・アンドリュース
※24:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 17 カーティス・ジョーンズ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 30 ジェレミー・フリンポン
MF 3 遠藤航
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 42 トレイ・ナイオニ
FW 9 アレクサンデル・イサク
FW 14 フェデリコ・キエーザ
監督
アルネ・スロット
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 23 キーン・ルイス・ポッター
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
MF 10 ジョシュ・ダシルバ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
MF 45 ロメル・ドノバン
FW 11 リース・ネルソン
FW 47 ケイ・フロ
監督
キース・アンドリュース
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります