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Uber開始2時間で謎クエに気づく大失態...調理予定時刻に行っても出来てない休日稼働！《ウーバーイーツ・ロケットナウ配達員》

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uber開始2時間で謎クエに気づく大失態...調理予定時刻に行っても出来てない休日稼働！《ウーバーイーツ・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開しました。動画では、日曜日の昼ピーク帯にフードデリバリーアプリを併用して効率的に稼働する様子を伝えています。



この日、「ロケットのほうが通常単価はUberより好調」として、前半は単価が高い「ロケットナウ」を中心に配達を進めます。しかし、休日の混雑も影響してか、アプリ上の「調理完了予定」時刻にお店へ到着しても商品ができていない調理待ちのトラブルに複数回見舞われました。



稼働開始から約2時間が経過した頃、Uber Eatsアプリで回数達成による追加報酬のクエストが出現していることに気づきます。思わぬボーナスに「ちょっと気づかなかった」と語りつつ、急遽Uber Eatsの依頼も受けて無事にクエストの全クリアを達成しました。3時間の稼働でUber Eatsとロケットナウを合わせて計12件を配達し、合計6,952円を売り上げています。



また、動画の後半では、Uber Eatsの「暗証番号」配達に関する視聴者からのコメントを紹介しています。置き配希望なのに暗証番号の確認で対面が必須になるケースなど、配達員ならではのリアルな苦労や不満が共有されました。



フードデリバリーのリアルな実態や、複数アプリを併用した臨機応変な立ち回りは、配達の稼働効率を上げるための参考になるのではないでしょうか。