この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【激変】京急品川駅地平化｜進む仮引上線への切替え・北品川駅の今と新八ツ山橋鉄橋送り出しの次の変化とは？【2026/5】」を公開した。動画では、元駅員で現SEのa0氏とnonkyuru氏が、2026年5月時点での京急品川駅付近の連続立体交差事業や、品川駅周辺の再開発の最新状況を詳細に解説している。



品川駅の南側では、新しい八ツ山橋鉄橋が今年2月に「送り出し工法」によって架設され、ホームから見える景色が大きく変わったことが報告された。全長約233メートル、重さ3300トンに及ぶ巨大な鉄橋を、77.05m送り出した。主な送り出しにかかった作業時間はわずか約35分だった。(その時の映像は、別動画で公開している。)

今後は、鉄橋の後方に仮設トラスの追加や、第2回以降の送り出しと前方に設けられた仮設トラスの解体などが進められる予定だ。



また、JR品川駅の北口周辺では駅改良工事が進んでおり、新たなコンコースや改札、和風デザインのビルなどの建設が進められている。さらに、高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発にも言及。日本初の鉄道を支えた「高輪築堤」の保存と現地公開に向けた整備が進行中で、2028年春には公園としてオープンする計画となっている。



動画の後半では、泉岳寺駅から品川駅までの前面展望・側面展望を交えながら、地下を走る下り線の位置をずらす工事や、仮引き上げ線・仮下り線への切り替え状況を実際の映像で紹介。北品川駅付近の用地取得の進捗や、踏切周辺の建物の解体状況なども克明に記録されている。



京急線の地平化やJR品川駅北口の整備が完了する2030年代に向け、品川エリアの景観と利便性は今後も大きく変貌していく。大規模なインフラ整備が進行中の品川・高輪エリアの歴史的な変遷は、同チャンネルの動画で引き続き確認することができる。