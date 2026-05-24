5月24日、香港シャティン競馬場で行われたG1・チャンピオンズ＆チャターカップ（芝2400m）は、香港の怪物ロマンチックウォリアーが圧巻の差し切りでG1・15勝目をマーク。香港古馬三冠の偉業を達成した。日本から参戦したディープモンスター（牡8・栗東・池江泰寿）は3着、ローシャムパーク（牡7・美浦・田中博康）は6着に敗れた。

ここでもロマンチックウォリアーの力は別格だった。直線入口では前を行く2着馬との差がまだ残っており、届くのかという場面。それでも、じわりじわりと差を詰めると、ゴール前ではねじ伏せるように差し切り。着差以上の強さを感じさせる完勝だった。

日本勢ではディープモンスターがロマンチックウォリアーに並びかけるような追い比べを演じたが、直線ではスペースが狭くなる場面もあり3着まで。ローシャムパークは上位争いに加われず6着に終わった。

【全着順】

1着 ロマンチックウォリアー

2着 ナンバーズ

3着 ディープモンスター（日）

4着 ロマンチックトール

5着 ウイニングウイング

6着 ローシャムパーク（日）

7着 カーインジェネレーション

8着 ジェントルメンレガシー

9着 キャップフェラ