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心理カウンセラーが解説！マウントを取る人の「精神年齢が低い」6つの理由と、土俵に上がらない賢い対処法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【要チェック】マウントを取る人が、精神年齢の低い・幼い理由6選と対処法／相手にする必要はなし！」と題した動画を公開した。動画では、マウントを取る人の心理状態と、その精神年齢が幼いと言える理由、そして具体的な対処法について解説している。



Ryota氏は冒頭、マウントを取る人や自慢ばかりする人は「精神年齢が低くて、非常に子供っぽい人」だと定義する。その理由として6つのポイントを提示した。



第一に「自分の劣等感しか見えていない」こと。他人の気持ちを無視し、自身の劣等感からくる不安を拭うために、自分が勝てる相手にだけマウントを取るという。第二に「人に勝ってヒーローになりたい」という願望。子供が接待プレイで喜ぶように、周囲がおだてていることにも気付かず、おべっかを使う取り巻きを必要とする姿は幼稚であると指摘する。



第三に「自分が中心でなければならない」という王様気取りの心理。他人の成功を許せず、無価値化しようとする。第四に「違う価値観を理解していない」点。自分の固定観念に縛られ、他人の働き方や恋愛観を受け入れられずにパニックに陥りがちだと語る。第五は「他人の成長が見えていない」こと。一度見下した相手が成長しても認識をアップデートできず、過去の価値観に固執してしまう。第六に「自分自身の立場が見えていない」こと。友人関係などの対等な立場を無視してマウントを取り続け、結果的に人が離れていくと説明した。



対処法として、Ryota氏は「相手の土俵に乗らない」ことを推奨する。相手の「悔しがってほしい」という期待を裏切り、「すごいね」と受け流すことが有効だという。また、過去の悪さを自慢する武勇伝には「誠実じゃないじゃん」とドン引きする態度を見せるのも効果的だと語った。



マウントを取る人の背景には、強い劣等感と他者への想像力の欠如がある。「相手と自分の違いを認識」し、同じ土俵に立たずに適度な距離を保つことが、人間関係を良好に保ち、自身の成長を止めないための鍵となるようだ。