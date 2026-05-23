7月放送スタートの読売テレビ・日本テレビ系新日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『一次元の挿し木（いちじげんのさしき）』。放送開始日は7月5日（日）に決定！

そして、ヒロイン・石見崎唯（いしみざき・ゆい）役で、白石聖の出演が決定！唯は、山田涼介演じる主人公・七瀬悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪で、やがて悠と共に謎を追い、バディとなっていく重要人物。

白石は本作が日本テレビ系GP帯ドラマ初ヒロイン。好演で注目された大河ドラマ『豊臣兄弟！』明け初めてのドラマ出演で、白石がどんな演技を見せるのか？本日は、唯の緊迫感ある場面写真も初解禁！主人公である悠とどのように交わり合っていくのか…物語の鍵を握る、白石演じる唯の存在に注目だ。

主人公たちに待ち受ける、予測不能な陰謀とは……そして、二転三転する真実の果てに待つ、想像を絶する結末とは―――時を超えた謎に挑む、ヒューマンミステリー！

■ヒロイン・石見崎唯役：白石聖 コメント

Q.出演オファーを聞いた時の率直な感想をお願いします。

とても嬉しかったです。原作を読ませて頂いた時に、「これってどういうこと？」と、手に汗握る、どんどん読み進めたくなる描写がたくさんあったので、それを実際に演じることができる、その世界に入ることができる、ということにすごくワクワクしました。

Q.白石さん演じる唯の役どころは？ご自身との共通点はありますか？

唯は悠と行動を共にして、謎の真相に迫っていく役どころです。物怖じしない、悠と対照的な部分もあるので、そんなところも悠とのバディ感の中で出していけたらいいなと思っています。演じるのが楽しみなキャラクターなので、ひとつひとつの感情を丁寧に組み立てながら演じていきたいと思います。

Ｑ.今後の撮影を通して、楽しみなことや心掛けたいことを教えてください。

出来上がった映像を見て、「この登場人物ってこんなふうに動いていたんだ！」と分かる部分もあると思うので、そういった意味では、私も視聴者の皆さんと一緒に理解を深めていくのが楽しみです。ドラマオリジナルのキャラクターもいるので、既に原作を読まれている方にとってもまた新たな奥行きが『一次元の挿し木』という作品に生まれるんじゃないかと思うので、とても楽しみです。

Ｑ.タイトル『一次元の挿し木』にちなんで、ビジュアルにも様々な花があしらわれています。白石さんの好きな花、もしくは植物はありますか？

金木犀（キンモクセイ）が好きです。その香りで秋の訪れを感じ、小学生の時に歩いた登下校の道を思い出します。少し懐かしくて、センチメンタルな気持ちになります。

Q.今後も様々なキャストが解禁されます。まだどなたかは明かせませんが、共演者の方々との撮影の中で楽しみなことはありますか？

皆さんがどのようなお芝居をされるのかが何より楽しみです。現場で実際に対峙して、その場で関係性や空気感を構築していくことが楽しみなので、早く現場に入りたいですね。

Ｑ.今作『一次元の挿し木』にかける意気込みとともに、ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへ、ひとことメッセージをお願いします！

既に原作を読まれている方にも、また新しい視点でより楽しんで頂けると思いますし、皆さん一緒に考察しながら、SNSでも盛り上げてもらえたら嬉しいです。

※石見崎唯（いしみざき・ゆい） … 白石聖

悠が所属する研究室の教授・石見崎明彦の姪。

人付き合いが苦手な悠にも、物おじせず接する。

やがて悠と行動を共にし、DNA一致の謎を追っていく。

■中山喬詞プロデューサー（読売テレビ） コメント

突如、現れた1人の女性…山田涼介さん演じる主人公・悠とともに、“200年の時を超えた謎”を追うことになる石見崎唯を白石聖さんに演じていただきます。この唯という役を白石さんにやっていただけて本当に良かった。日々、そう思っています。感謝と尊敬の念しかありません。

真摯にまっすぐに、丁寧に繊細に、唯と向き合おうとする姿。四六時中、唯のことを考えてくださっているであろう姿。唯を魅力的な役にするために、常に全力を尽くす姿。そういった白石さんの姿を、唯に重ねています。誰かのために、想いを馳せられる人。誰かのために、最後まで諦めない人。きっと、唯ってこういう女性なんだなと。

物語の中で、唯は色んな顔を見せます。そのどれもが、愛おしい。愛くるしい。皆さんにも、そう思っていただけると確信しています。悠と唯。単なるバディではない、唯一無二の関係性。2人がどんなストーリーを紡いでいってくれるのか、今から楽しみで仕方ありません。

7月5日、一瞬たりとも目が離せない、激動の物語が動き出す――

■番組概要

大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽を失った七瀬悠。

年月が経っても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。

ある日、恩師・石見崎教授からインド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨のDNA鑑定の依頼を受ける悠。

半ば強引に渡された人骨を鑑定すると、驚愕の結果が出る―――

人骨のDNAが、行方不明の義理の妹・紫陽と100％一致したのだ。

DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶……

その全てが、一本の線で繋がっていく。

悠は、過去と現在を繋ぐ巨大な闇へと踏み込んでいく―――

◆放送

2026年7月5日（日）スタート

読売テレビ・日本テレビ系 全国ネット（30局） 毎週日曜よる10:30〜11:25 全10話

◆原作

松下龍之介『一次元の挿し木』（宝島社）

◆脚本

高田亮（映画『死刑にいたる病』『告白 コンフェッション』『さがす』、ドラマ『恋のツキ』ほか）

清水匡（ドラマ『正直不動産2』『僕の姉ちゃん』『街並み照らすヤツら』ほか）

◆監督

城定秀夫（映画『悪い夏』『夜、鳥たちが啼く』、ドラマ『ブラック・ジャック』『95』ほか）

頃安祐良（ドラマ『推しの殺人』『Qrosの女 スクープという名の狂気』『MADDER』ほか）

日郄貴士（ドラマ『アンメット』『プロフェッショナル』『警視庁アウトサイダー』ほか）

◆チーフプロデューサー

中間利彦（読売テレビ）

◆プロデューサー

中山喬詞（読売テレビ） 安部祐真（読売テレビ） 清家優輝（ファインエンターテイメント） 岡田健人（ファインエンターテイメント）

◆制作協力

ファインエンターテイメント

◆制作著作

読売テレビ

◆番組公式サイト・SNS

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