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¨¡Æ±¤¸¶Ê¤Î¡ÉIm made of east coast music / Im made of ghost from the past / and Ive been gone since I was 15 daring my soul to crash¡É¡ÊËÍ¤ò·Áºî¤ë¤Î¤ÏÅì³¤´ß¤Î²»³Ú¤È¡¢²áµî¤Î¥´¡¼¥¹¥È¤¿¤Á / 15¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¤¥«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢º²¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¿ô¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¾ðÊó¤òµÍ¤á¹þ¤á¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
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¨¡Æ±¤¸¶Ê¤Î¡ÉIm made of east coast music / Im made of ghost from the past / and Ive been gone since I was 15 daring my soul to crash¡É¡ÊËÍ¤ò·Áºî¤ë¤Î¤ÏÅì³¤´ß¤Î²»³Ú¤È¡¢²áµî¤Î¥´¡¼¥¹¥È¤¿¤Á / 15¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥¤¥«¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢º²¤¬¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ë¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¿ô¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¾ðÊó¤òµÍ¤á¹þ¤á¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
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Photo by Alex Lockett
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