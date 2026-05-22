テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、ドジャース・大谷翔平投手が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に自身４登板ぶりとなる二刀流出場を果たし、メジャー史上初となる投手「プレーボール弾」を放ったことを報じた。

大谷は初回に約１３秒で自ら援護し、今季最長７戦連続安打で４打数１安打１打点。投手としては５回３安打無失点で４勝目を手にした。規定投球回にわずか１回届かなかったが、防御率は０・７３に良化。チームは１３連戦の最終戦を勝利で飾り、８勝５敗で終えた。

金曜コメンテーターでタレントの長嶋一茂は、メジャー史上初となる投手による先頭打者本塁打に「バッターの方でいうと、このセンターへのホームランってすごく大きいなと思うのは」と切り出し「先週もちょっと調子悪いんじゃないかみたいなことを言ってましたけど、これは復調しましたね」と断言した。

その理由を「つまりインコースのまっすぐをセンター方向に高い打球を打てるっていうのは、もう相当、体にボールを引き込んで打てるっていうことの証明なんで。これはもうバッターとしても、これからホームランはどんどん量産される可能性が高いなというふうに思います」と解説していた。