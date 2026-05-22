Snow Manラウールのスタイルが異次元！美しすぎるスーツ姿まとめ。パリコレから目黒蓮との“最強ビジュ”ショットまで

圧倒的なスタイルと唯一無二の存在感で、スーツ姿さえ“作品”のように見せてしまうSnow Man・ラウール。長い手足が際立つビジュアルはもちろん、多彩な表情やポージングなど、表現力でも圧倒的な存在感を放っている。そんな、思わず見惚れる“美しすぎるスーツ姿”を厳選して紹介する。

写真＆動画：ラウールの美しすぎるスーツ姿（全8投稿）

■パリコレで魅せた圧巻のランウェイ姿

自身のInstagramで公開していた、『2026年春夏のミラノおよびパリ・メンズ・ファッションウィーク』で披露した『メゾン ミハラヤスヒロ』のランウェイショット。グレーのジャケットにラフなパンツを合わせたモード感溢れる着こなしで、ランウェイを歩く姿はまるでアート作品のような存在感を放っている。SNSでは「すごーく似合う！世界動かしてる」「ラウール！本当にすごいね！感動しました」などの声が寄せられ、その圧巻の表現力に注目が集まった。

■モードなストライプスーツ姿で柔軟性を活かしたポージング

黒地に白ストライプのセットアップをまとったラウール。小さな台の上でバランスを取るようにポーズを決める姿からは、モデルとしての高い表現力と身体能力の高さが感じられる。さらに撮影時の様子を収めた動画（投稿写真2枚目）では、重心を落としていく難しい体勢のなか、思わず笑みをこぼす自然体な表情も。クールなビジュアルだけでなく、表現の幅広さにも注目が集まった。こちらは、ファッションブランド『YEZAEL by Angelo Cruciani 』の公式Instagramで公開されていたもの。

■白ジャケット姿で“王子様感”あふれる佇まい

Snow Man初のPOP-UP開催にあわせてソウルを訪れた際のショット。白ジャケットに、ゴールドやシルバーの装飾が施された華やかなインナーを合わせたスタイルで、上品かつラグジュアリーな雰囲気を漂わせている。きらめくビジューに囲まれた空間のなかで見せたクールな表情はもちろん、自分のキャラクターのぬいぐるみ（投稿写真5枚目）を大事そうに抱える姿や、鏡越しにピースを決めたお茶目な笑顔（投稿写真7枚目）も公開。クールさと無邪気さのギャップが感じられる投稿だ。

■目黒蓮とフォーマルスタイルで並ぶ“最強ビジュ”ショット

『VOGUE JAPAN』公式SNSに投稿された『THE ONES TO WATCH 2025』受賞者記者会見でのラウールと目黒蓮の2ショット。ラウールは、明るいベージュカラーのダブルスーツに淡いブルーシャツを合わせた上品なスタイルで登場し、すらりと伸びた手足と洗練されたシルエットが際立っている。いっぽうの目黒は、FENDIの黒レザージャケットに深みのある赤ニットを合わせたシックな装いで存在感を放っていた。ふたりが並ぶ姿はまるでファッション誌の1ページのような完成度。さらに他の投稿では、舞台裏で談笑する動画も公開されていた。

■同世代のACEesとブラックスーツで歌唱

ラウールがゲスト出演した『Star Song Special Season2』。ACEesのメンバーとともにTikTokで公開されたコラボ動画では、白シャツ×ブラックパンツにネクタイを合わせたシンプルなスタイルで「カリスマックス」を披露。Xの告知映像ではブラックスーツをまとい、パフォーマンスする姿を見せている。SNSでは「どの瞬間も美しい」「スタイルが反則レベル」「笑顔かわいすぎる」といった反響が寄せられた。