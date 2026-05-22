8月4日から横浜スタジアムで開催される阪神戦で着用する

DeNAは21日、横浜スタジアムで8月4日から6日に開催される阪神戦のイベント「YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行」で着用するスペシャルユニホームのデザインを発表した。エースの東克樹投手が「斬新なデザイン」と評する逸品ながらも、ファンからは好評の声が寄せられている。

2026年のテーマは「BLUE BIRD ―希望は、未来（そら）へ―」とし、羽をモチーフにしたグラフィックを採用した。横浜を愛する人々が灯す希望の光が重なり、未来の象徴である「BLUE BIRD」が現れる世界観を表現している。星空のようなブルー地の中心に幾重ものストライプの曲線が芸術的にデザインされ、背中やキャップにも羽のように描かれている。

このデザインにDeNAの筒香嘉智外野手は「今年は横浜らしさを特に感じるユニホームで、とてもかっこいい」と絶賛した。東も「個人的にピンストライプで模様が描かれている斬新なデザインが気に入っています」と話した。

同イベントは「一人ひとりが星のように輝いてチームも、街も元気になる」をコンセプトに、2012年から続く支持が高い人気シリーズだ。

新たなユニホームの発表を受けて、SNSではファンからの熱い視線が注がれている。「ベイスターズらしくて、かなりカッコイイ!」「過去のユニカのなかでも群を抜く格好良さでは?」「星座みたいで好き」「ユニフォーム買っちゃおうかな?」「ピンストやばー!!! かっこいい!!」「濃紺でカッコイイ」「え、カッコいい」「ここ最近で一番好きかも」「え、良くない？涙」「なんか懐かしい感じがするな」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）