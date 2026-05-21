モデルの古川杏(23)が21日、自身のインスタグラムを更新し、一時は7点差をつけられながら大逆転勝利を収めた20日のプロ野球「阪神―中日」戦の余韻に浸っていることを明かした。



【写真】話題の免許証写真 証明写真でこのかわいさ！

「昨日の試合何回見ても最高すぎて ずっとハイライトみてます」としみじみ。スタジアムでのユニホーム姿の画像も掲載したが、ドーム球場での観戦で、別の日の試合の時に撮影したものとみられる。



「ポケモンコラボ可愛すぎる もうすぐ頼んだポケモンユニ届く」とワクワクしている思いも。阪神がポケモンとコラボしたユニホームはピカチュウ、エレキッドという黄色と黒がベースの2体がプリントされている。



最後は「今日も雨だけど全力応援」と期待していたが、試合は降雨のため中止となった。



古川はモデルとして活動しながら「2024ミス・アース・ジャパン 日本大会」でグランプリを受賞した。阪神タイガースの大ファンで推しは大山悠輔内野手。インスタには球場で観戦する様子もたびたび掲載している。今年1月には公開した運転免許証の写真がかわいすぎると話題になった。



（よろず～ニュース編集部）