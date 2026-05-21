北海道・旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を焼くなどして損壊したとして、飼育員の男が２０２６年５月２１日、死体損壊の罪で起訴されました。



男は「首を絞めて殺した」「殺した日に燃やした」という趣旨の供述をしていて、警察は殺人の疑いで５月２２日にも男を再逮捕する方針です。



（鈴木達也被告）「このヘビその辺で拾ってきたやつなんですけど」



旭山動物園の飼育員、鈴木達也被告・３３歳。



事件が明るみになってからおよそ１か月。





５月２１日、死体損壊の罪で起訴されました。起訴状などによりますと、鈴木被告は３月３１日午後９時半すぎから４月１日午前３時半すぎまでの間に、妻の 由衣 さん・３３歳の遺体を 旭山動物園 に運び込み、園内の焼却炉で焼くなどして損壊したとされています。焼却炉からは、人骨とみられるものが複数見つかっていて、 由衣 さんの遺体の一部とみられています。その後の取材で夜の 動物園 に遺体を運び込んだ手口が明らかになってきました。旭川市の関係者によりますと当時、 旭山動物園 では鳥 インフルエンザ 対策のため、車の出入りを制限していたということです。３月３１日午後９時ごろ、車で 動物園 を訪れた鈴木被告が職員用の門の近くで１メートルほどの荷物を下ろす様子が、 防犯 カメラ に映っていました。荷物は、 由衣 さんの遺体の可能性があるとされています。その後、鈴木被告は荷物を持って徒歩で園内に入り、中にあった別の車に移し替えたとみられています。 動物園 では徒歩での出入りは記録することになっておらず、焼却炉の使用でも帳簿を作成していませんでした。（鈴木被告）「残らず燃やし尽くしてやる」事件前、 由衣 さんを脅すような言動をしていたとみられる鈴木被告。捜査関係者によりますと「殺してから燃やした」という趣旨の供述をしているということです。また、 警察 は５月２２日にも鈴木被告を殺人の疑いで再逮捕する方針を固めたことがわかりました。どのような動機で犯行に及んだのか。事件の全容解明が待たれます。

これまでの経緯です。



起訴状などによりますと、鈴木被告は３月３１日午後９時半すぎから４月１日午前３時半すぎまでの間に、妻・由衣さんの遺体を旭山動物園に運び込み、焼却炉で焼くなどして損壊したとされています。



４月２３日、由衣さんの親族が警察に通報し、鈴木被告への任意の事情聴取が行われました。



鈴木被告は「焼却炉に遺体を遺棄した」という趣旨の供述をしていました。



その翌日２４日から、警察が焼却炉の現場検証を始め、由衣さんの遺体の一部を発見。



その後、警察は４月３０日、死体損壊の容疑で逮捕。



そして５月２１日、鈴木被告は死体損壊の罪で起訴されました。



さらに先ほど入ってきた情報です。



捜査関係者によりますと、鈴木被告が「首を絞めて殺した」「殺した日に燃やした」という趣旨の供述をしていることが新たに分かりました。



警察は５月２２日にも鈴木被告を再逮捕する方針だということです。