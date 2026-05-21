5月20日、「女性セブンプラス」で、俳優・伊藤健太郎と女優・出口夏希の熱愛が報じられた。美男美女の組み合わせが注目を集めているが、伊藤の“元カノ”と出口の関係が、SNSをざわつかせている。

伊藤と出口は、2023年の映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』で共演し、2026年8月には続編『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が公開される。映画が反響を呼ぶなか、人知れず関係を深めていたようだ。

「記事によれば、2025年秋ごろから、伊藤さんが出口さんに積極的にアプローチして、交際へ発展したとされています。伊藤さんは2020年、女優の山本舞香さんとの交際が報じられましたが破局し、山本さんは2024年、MY FIRST STORYのHiroさんと結婚しました。2025年6月には『フライデー』で、伊藤さんと女優でアーティストの吉田凜音（りんね）さんの熱愛が伝えられましたが、こちらも終わりを迎えていたようです」（スポーツ紙記者）

出口との熱愛が取りざたされ、伊藤の“モテ男”ぶりが際立つ形になった。一方で、Xでは

《山本舞香と出口夏希が同じ事務所だったことも興味深い》

《出口夏希、山本舞香の事務所の後輩とな》

《山本舞香よく出口夏希のインスタにいいねしてて、可愛がってんだろうなって思ってたからどゆこと》

など、伊藤の“元カノ”である山本と、出口の関係に驚く声が見受けられた。

「山本さんは2024年に退所するまで、出口さんと同じタレント事務所に所属していました。そのため、出口さんは山本さんの後輩に当たります。同じ事務所時代の2019年3月には、山本さんがInstagramで、自分の左手に出口さんの顔を乗せ、頬を寄せあう親密ショットをアップしたこともありました（現在は削除）。当時の出口さんは現在に比べると知名度が低かったため、SNSで《この美人誰？》と話題になりました。

その後も、山本さんが出口さんのInstagramの投稿に『いいね!』することも多く、事務所を移った2025年3月にも、反応したことがありました。山本さんから“寵愛”を受けていた出口さんが、伊藤さんと交際を報じられたので、不思議なつながりを感じるファンも多いです」（芸能担当記者）

伊藤は2020年、当て逃げ事故を起こして逮捕され（のちに不起訴処分）、俳優活動を一時休止していたが、現在は多くのドラマや映画に出演している。しかし、過去の熱愛歴からこんな一面も……。

「山本さんとは2020年の映画『今日から俺は!! 劇場版』で、出口さんとは『あの花〜』で共演し、その後、熱愛が発覚しました。2024年2月の『あの花〜』の舞台あいさつで、伊藤さんが出口さんに花束をプレゼントする場面があったのですが、伊藤さんは『僕のまわりは出口夏希がいい、しか言いません。おめでとうございます!』と、出口さんをストレートに褒めちぎっていたのです。

こうした人なつこい性格もあり、伊藤さんの“共演者キラー”ぶりが際立っていますが、かつて同じ事務所の仲のいい先輩・後輩だった山本さんと出口さんの関係を心配する向きもあるようです」（同前）

恋多き男のまわりで“混乱”が起きないといいが……。