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3月暴落→5月最高値更新。なぜS&P500はここまで強いのか“本当の理由”を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「3月暴落→5月最高値更新。なぜS&P500はここまで強いのか“本当の理由”を解説します！」と題した動画を公開した。動画では、今後のS&P500の動向について、メガテック企業5社の最新決算を基に、株価上昇のメカニズムと展望を解説している。



鳥海氏はまず、株価の仕組みについて「株価＝EPS（1株あたりの利益）×PER（期待・不安）」であると定義する。市場の期待や不安を示すPERに振り回されがちだが、中長期的な株価の動きを見るには「本質的な利益の部分を見ることが大切」だと説明した。その指標として、Google、Microsoft、Amazon、Meta、Appleのメガテック5社の決算に注目する。



Google、Microsoft、Amazonの3社においては、クラウドやAI、データセンター事業の売上が大きく伸びていると指摘。これまで市場にあった「AIで本当に利益が出るのか」という不安に対し、鳥海氏は「AIが儲かるべくして、儲かってきた」と述べ、積極的なAI投資が確実に利益へ結びついている事実を強調した。



一方、Metaは広告事業の好調でEPSは上がっているものの、AI投資の回収見込みが他社に比べて不透明なため、株価が下落したと分析する。また、AI分野で出遅れていると見られていたAppleに関しては、決算自体は好調であり、今後iPhone自体がAIツール化されれば「いきなりにして世界最大のAIツールになる」と語り、中長期的な株価上昇の可能性を示唆した。



これらの決算結果を踏まえ、S&P500全体の利益成長率も27%と、2021年以来の高い水準にあると解説。鳥海氏は「年末にかけて普通に増えておかしくない」と、さらなる株価上昇を予測する。一方で、インフレの再加速や金利の高止まり、中間選挙による一時的な不透明感といった懸念要素も挙げた。株価は一直線に上がるのではなく、乱高下を繰り返しながら成長していくと結論づけ、市場の動向を読み解くための重要な視点を提示した。