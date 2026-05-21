新幹線「のぞみ」全席指定席で運行スケジュール“追加”発表 2026年度下期は「3連休」も対象に【一覧】
JR東海・JR西日本は21日、2026年度の東海道・山陽新幹線「のぞみ」号を全席指定席で運行する期間について「追加」日程を発表した。
【画像・写真】東京駅の新幹線ホーム上にオープンするベーカリー、パンやビールのイメージ
「既にお知らせしている、ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始に加え、2026年度の下期は、3連休も『のぞみ』号を『全席指定席』で運行いたします。ご予定が決まり次第、お早めのご予約をお願いいたします」と呼びかけた。
■実施期間 ※＝今回追加の期間
ゴールデンウィーク：2026年4月24日（金）〜2026年5月6日（水・振休）
お盆：2026年8月7日（金）〜2026年8月16日（日）
シルバーウィーク：2026年9月18日（金）〜2026年9月23日（水・祝）
スポーツの日：2026年10月10日（土）〜2026年10月12日（月・祝）※
勤労感謝の日：2026年11月21日（土）〜2026年11月23日（月・祝）※
年末年始：2026年12月25日（金）〜2027年1月5日（火）
成人の日：2027年1月9日（土）〜2027年1月11日（月・祝）※
春分の日：2027年3月20日（土）〜 2027年3月22日（月・振休）※
■対象区間および列車
上記期間中の東海道・山陽新幹線（東京〜博多間）を運転する、全ての「のぞみ」号
【画像・写真】東京駅の新幹線ホーム上にオープンするベーカリー、パンやビールのイメージ
「既にお知らせしている、ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・年末年始に加え、2026年度の下期は、3連休も『のぞみ』号を『全席指定席』で運行いたします。ご予定が決まり次第、お早めのご予約をお願いいたします」と呼びかけた。
ゴールデンウィーク：2026年4月24日（金）〜2026年5月6日（水・振休）
お盆：2026年8月7日（金）〜2026年8月16日（日）
シルバーウィーク：2026年9月18日（金）〜2026年9月23日（水・祝）
スポーツの日：2026年10月10日（土）〜2026年10月12日（月・祝）※
勤労感謝の日：2026年11月21日（土）〜2026年11月23日（月・祝）※
年末年始：2026年12月25日（金）〜2027年1月5日（火）
成人の日：2027年1月9日（土）〜2027年1月11日（月・祝）※
春分の日：2027年3月20日（土）〜 2027年3月22日（月・振休）※
■対象区間および列車
上記期間中の東海道・山陽新幹線（東京〜博多間）を運転する、全ての「のぞみ」号