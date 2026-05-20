5月14日、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が殺害された事件。実行犯として強盗殺人容疑で逮捕されたのはいずれも16歳の4人の男子高校生だった。

【実際の画像】SNSでタトゥーをチラ見せしていた竹前美結容疑者



送検のため栃木県警下野警察署署を出る少年（中央） ©︎時事通信社

金品を物色中に殺害した疑い

「高校生らは、金品を物色中に英子さんを殺害した疑いがもたれている。英子さんには20カ所以上の刺し傷などがあり、傷は臓器にまで達していた」（社会部記者）

英子さん一家は、ゴボウやイチゴ農家として成功し、地元では有名な資産家として知られていた。高校生らは4月上旬から下見を行い、犯行に及んだとみられる。

「栃木県警は14日に現場付近を歩いていた高校生Aを確保し、逮捕。16日までにB、C、Dを逮捕しています」（同前）

そして17日、新たに指示役とみられる無職・竹前海斗（28）と、妻の美結（25）の2人が強盗殺人容疑で逮捕された。

容疑者たちはなぜ凶行に及んだのか。逮捕された高校生Aの兄が、その胸の内を明かした。

「すごく優しい子だった」

「Aはすごく優しい子で、日をまたいで帰ってきたことがないくらいマジメだった。でも、高校でBと出会って変わってしまった」

AとBは昨年、相模原市内の高校に入学。同級生として知り合い、プライベートでも遊ぶ仲になった。

「Bと仲良くなったんだと嬉しそうに話していた。しかし……」（Aの兄）

この続きでは、兄が明かした容疑者グループ内での「いじめ」「暴行」の詳細、周囲とのトラブルが絶えなかったという夫婦の近況などを詳しく報じている。

記事の全文は5月20日12時配信の「週刊文春 電子版」および5月21日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる。また「週刊文春 電子版」では、美結容疑者が近年見せていた「美容と金への執着」や夫への不満、タトゥー入りの背中を露出したダンス動画などを報じた電子版限定記事も配信している。

「週刊文春」では、本事件に関する取材を続けています。情報提供は文春リークスまでお寄せください。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）