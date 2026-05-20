「なんでこんなバカなことを…」。こう語るのは、栃木県上三川町の民家に押し入り、住人の女性（69）を殺害したとして強盗殺人容疑で逮捕されたA少年の関係者である。Aの周辺では事件が発生した5月14日以降、本人と連絡が取れなくなり大騒ぎになっていた。（前後編の前編）

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【写真】ジャニーズタレントのようなイケメン。少年AがSNSに投稿していた「自撮り映像」

防犯カメラに写っていた目出し帽の男と「似ている」

Aは16歳。相模原市内に住む高校2年生だった。

「タバコを吸ってイキがってはいましたが、ガタイは良くないし、とても人を殺めるような子には見えない普通の子。友人に誘われて、深く考えずに参加してしまったのではないか」（地元の知人）

少年たちが手を染めた犯行は凄惨極まりないものだった。殺害された富山英子さん（69）の死因は出血性ショック――。致命傷となったのは臓器に達するほど深い胸部への刺し傷だが、それ以外にも20カ所以上に及ぶ刺し傷や打撲痕があった。あまりにも無慈悲な凶行と呼ぶ他あるまい。

竹前海斗容疑者、竹前美結容疑者

これまで実行犯として相模原市や川崎市在住の高校に通う4人の高校生が逮捕されているが、Aがどのような役割を負っていたかなどの詳細はまだわかっていない。だが、周囲では、逃走する車に乗れずに現場に取り残され、最初に逮捕された少年ではないかと見られている。

「ニュースで繰り返し流されている、防犯カメラに写っていた目出し帽を被った少年の上着が、普段Aが着ていたものとよく似ていたのです」（知人）

「大麻をやっている」と吹聴していた“ワル仲間”

Aは今年からTikTokを利用していたが、投稿は事件を境に途絶えている。そこには流行歌に乗って、詩を口ずさんだりする自撮り映像が複数投稿されていた。確かに顔はあどけなく、中学生くらいにも見える。

Aは事件前、近しい友人にこんな言葉を言い残していた。

「『10万円もらえる仕事が入った』と。その直後、Aと連絡が取れなくなり、今回の事件と関係があるのではないかと噂が広がりました」（同）

その「仕事」を誘ったとみられているのが、少年Bだ。

「BはAの友人で『大麻をやっている』と周囲に吹聴しているようなワル。彼に誘われて犯行に加わったのではないかと知人の多くが見ています」（同）

周囲を愕然とさせたのはAが友人らと使っていた「whoo」という若者たちの間で利用されているSNSアプリだった。リンクしている友人に今どこにいるかの位置情報が共有される機能があるのだが、

「まさに事件当日、Aは栃木県の現場付近にいたと表示されていたというのです」（同）

事件翌日、アルバイト先を無断欠勤

Aは高校に通いながら、週3日程度、地元の小売店でアルバイトをしていた。パート従業員が語る。

「事件当日は事前に休むと言って休んだらしいのですが、翌日は無断欠勤でした。それで店長が『もうアイツはクビだ』と騒いでいた」

後編【「親から許可されているんで」と休憩室でタバコをふかし…栃木強盗殺人事件で逮捕された16歳少年のアルバイト先での評判】では、A少年のバイト先での様子について詳報している。

デイリー新潮編集部