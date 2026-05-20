アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝 グーナーのタレントたちも歓喜 ハリー杉山は涙 ミキ亜生「癖でまだ油断できひん気する」
5月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、2位のマンチェスター・シティがボーンマスとアウェーで対戦し、1-1のドローに終わり、1試合を残してアーセナルの22年ぶり14度目の優勝が決定した。
【写真あり】22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たしたアーセナル グーナーのタレントも歓喜
ミケル・アルテタが2019年12月の就任し、チームを改革。昨季まで3シーズン連続で2位となっていた今季は悲願の優勝に向け、チームが一丸となった。
芸能界のグーナーたちも大喜び。ハリー杉山は「長かったね〜。泣きすぎて頭痛いよ。うれしい。朝から泣きすぎて、どんな顔して仕事に行ったらいいんだろう」とインスタグラムでむせび泣く動画を公開。Xで、ミキの亜生は「アーセナルやってくれたな。おめでとう！」と祝福しつつ「でもなんか癖でまだ油断できひん気する、、、！」とグーナーらしいコメントをした。
笹木かおりは「長かった…長かったよ…本当に長かった…本当におめでとう、アーセナルに関わるすべてのみんな本当におめでとう本当にありがとう愛しているよ」と思いを伝えた。ASH（ASH DA HERO）は「22年ぶり。ついに悲願の優勝。こんなにうれしい日はない。ありがとう、アーセナル。おめでとう、アーセナル」とポストしていた。
【写真あり】22年ぶりのプレミアリーグ優勝を果たしたアーセナル グーナーのタレントも歓喜
ミケル・アルテタが2019年12月の就任し、チームを改革。昨季まで3シーズン連続で2位となっていた今季は悲願の優勝に向け、チームが一丸となった。
芸能界のグーナーたちも大喜び。ハリー杉山は「長かったね〜。泣きすぎて頭痛いよ。うれしい。朝から泣きすぎて、どんな顔して仕事に行ったらいいんだろう」とインスタグラムでむせび泣く動画を公開。Xで、ミキの亜生は「アーセナルやってくれたな。おめでとう！」と祝福しつつ「でもなんか癖でまだ油断できひん気する、、、！」とグーナーらしいコメントをした。
笹木かおりは「長かった…長かったよ…本当に長かった…本当におめでとう、アーセナルに関わるすべてのみんな本当におめでとう本当にありがとう愛しているよ」と思いを伝えた。ASH（ASH DA HERO）は「22年ぶり。ついに悲願の優勝。こんなにうれしい日はない。ありがとう、アーセナル。おめでとう、アーセナル」とポストしていた。