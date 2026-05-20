累計売上6億円、累計発行部数90万部（紙・電子書籍コミックス換算）を突破するなど驚異的な記録を打ち立て、総合電子書籍ストア「ブックライブ」総合年間ランキングでは2年連続1位を獲得。幅広い層の読者から熱い支持を集める大ヒットコミック『その天才様は偽装彼女に執着する』が待望の実写ドラマ化。CBCテレビ【ドラマトリップ】枠にて放送中です。

＜あらすじ＞職ナシ彼氏ナシの崖っぷち女子・星野凛（星野凛）は、孤高の天才プログラマー・若月郁（今野大輝）の家事代行を引き受けることとなる。しかし、気が付けば“恋人契約”が追加になり、凛に課せられたのは“偽装彼女”の試用期間！？そんななか、凛の元彼・宗太（西井幸人）の登場で、次第に郁は凛に執着していく――。

本作で星野凛を演じた加藤史帆さんにお話を伺いました！

──本作のオファー受けた時のご感想と、役作りのために取り組んだことがあれば聞かせていただけますでしょうか。

ラブコメということで、率直にすごく楽しそうだなと思いました。これまでに森カンナさんとの共演でラブコメをやらせていただいたことがあるのですが（『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる』）、なかなかないチャンスなので嬉しかったです。

実際に台本を読ませていただくと、想像以上にラブリーなお話で、どんなドラマになるのだろうとワクワクしました。ドラマオリジナルのストーリーもあり、照れながら本読みをしました。

凛ちゃんは一生懸命で真面目な子で、人に弱さを見せない所が魅力的。私は普段ローテーションなのですが、現場ではなるべく明るく振舞うように心がけていました。

──監督からはどの様なオーダーがありましたか？

最初、凛ちゃんにおとなしいイメージを持っていたのですが、監督から「もっとハキハキ、キビキビだね！」とご指導いただき、意識するようにしていました。ラブコメのコメディの部分では、凛ちゃんのおっちょこちょいさが出てくるので、動きをオーバーにしてみたり。演じていて楽しかったです。

──凛ちゃんに共感出来るところはありましたか。

人に弱みを見せない所は、私自身も人には言わず秘めることがあるので一緒かなと思いました。私はあとから自分のストレスに気付くといいますか。嘘をつくとストレスで蕁麻疹が出ることもあるので、自分の気持ちに嘘はつかないようにしています。

──胸キュンシーンの連続ですが、撮影してみていかがでしたか？

今野さんのファンの方は毎週キュンキュンしすぎてしまうと思うので、大丈夫かなと思いました。ファンの方の命が心配です（笑）。

これまでの作品で、自分から「好きです」と言うことはあったのですが、相手からの胸キュン行動を受けて反応するという経験は無かったので、きちんと反応出来ているかな？と心配になりました。監督が「ここは最大級の胸キュンです」など、度合いを教えてくださって。撮影も時系列通りには撮らず、バラバラに撮るので、「今はこのくらいの胸キュンレベルなんだ」と、常に状況を理解するようにしていました。

──撮影を通してどんどん魅力が増していった部分はありますか？

郁がなぜ孤独なのか、凛ちゃんはなぜそんなに辛い気持ちを表に出さないのか、それらの理由がドラマの中でしっかりと描かれていて。ときめきだけではない、人間ドラマの部分も素敵だなと思います。

──共演の今野さんの印象を教えてください。

最初にお会いした時は金髪で、クール系の洋服だったので、クールな方なのかな？と思っていたのですが、お話していく中で、すごくのんびり屋さんなんだなという印象になりました。グループだとリーダー、というのが良いギャップだと思います。今野さんが初の連ドラなので、私はまだまだ未熟者ですが、私が不安げだと今野さんも不安になると思い、強い気持ちで挑もうと意識していました。2歳年上なので、弱いところは見せないようにしようという気持ちで。何も出来ていないのですが…。

──加藤さんも以前はグループに所属されていたので、グループで活動している今野さんと通じる部分があるかもしれませんね。

自分が初めて連ドラに出演させていただいた時は、グループの仕事と並行していて、スケジュールがすごいことになっていたので、今野さんも本当にお忙しいだろうな、と。そういった部分は理解しているつもりです。

▲第5話カット

──本作ではどの様な経験を積めましたか？

精神力が鍛え上げられたと思います。郁の部屋でのシーンが多いので、セットに篭っている時間が多く、その中で自分の気持ちを切り替えられる様に意識していました。最初にお芝居をさせていただいた頃は、人前でセリフを覚えて言うだけでも精一杯だったのですが、今はこの役がどういう気持ちで、どういう状況なのかと冷静に考えられるようになりました。まだまだな部分も多いですが、成長出来ているのかなと思います。

──加藤さんは漫画・アニメ好きでいらっしゃいますが、ラブコメを読んだり見たりしますか？

恋愛モノはあまり読まないので、すごく新鮮でした。普段は少年漫画やバトル系ばかりで。最近は新しい漫画を読めていないのですが、何度も見るアニメは『ジョジョの奇妙な冒険』です。特に5部が好きで、ジョルノ・ジョバーナの、若いのに頭が良い、決断力ある所にシビれます。バトルシーン以外にもご飯のシーンや景色も綺麗なので、実際にイタリアに行ってみたいなといつも思っています。

──良いですね！行かれた際にはぜひVlogなども拝見したいです。加藤さんは多趣味でいらっしゃいますが、今は何をしている時が楽しいですか？

教習所に行くことにハマっています。グループを卒業して自分の時間も増えたので通い始めました。旅行が好きなので、沖縄だったら運転しやすいかな？とか。ディズニーランドも車で行ってみたいな、そうしたら混んでいる電車に乗らなくていいな、と考えるだけでワクワクしています。

──ディズニーといえば、森カンナさんとも行かれていましたよね。

2回ほど行きました。私もカンナさんと行けて嬉しいですし、その写真を見てくださった方も喜んでくださったようで、幸せの連鎖でした。今も悩んだ時はカンナさんに連絡させてもらっていて。今回のドラマもそうですし、色々な経験を経て、もっと成長した姿をいつかカンナさんに見ていただきです。

──今日はとても素敵なお話をありがとうございました！

撮影：たむらとも



原作：村山犬・ちかふじ『その天才様は偽装彼女に執着する』（ライブコミックス「COMICエトワール」刊）

コピーライト：©村山犬・ちかふじ・ライブコミックス/「その天才様は偽装彼女に執着する」製作委員会

制作：MMJ

製作：エイベックス・ピクチャーズ CBCテレビ

放送情報：第5話は5月21日（木） CBCテレビ【ドラマトリップ】枠（深夜0時58分）にて放送