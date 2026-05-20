辻希美、妊娠中「あばら折られてるんですよ」 “男の子”育児振り返り「テレビ2台、3台？割れてます」
5児の母でタレントの辻希美（38）が、19日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜 後11：59）に出演。「男の子ママの悩み」を明かした。
【画像】元気いっぱい「初の7人家族旅行」、杉浦&辻の7人家族ショット
男の子を持つ内田恭子、高城亜樹、hitomiがそれぞれ、男の子ならではの苦労エピソードを披露。司会のお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が「辻ちゃんのところはお子さん多いしね」と話を振った。
辻は「上（長女）が18歳で、15、13、7、0です。真ん中が3人男なので、やばいですね」と話し、「私、あばら折られてるんですよ」と告白した。
共演者が驚くなか、「長男がお腹にいる時に、胎動が激しすぎて…あばら折れてるんです」「もう生まれる前から男なんだという力強さがある」と振り返り。「女の子を育てた後に男の子だったので、全然違う育児。育て方も違うし、考え方も違うし…。女の子って、学校の準備とかも全部自分で何となく期限守ったりとか、自分の準備も明日何かを持って行かないといけないっていうのがあるんですけど、男の子はそういうのもできないんで。移動教室のものとかも、『1日目、2日目、3日目』とかって書いてあげないと」などと明かした。
さらにその後、上田が「戦いごっことかがエンドレスに…」と話すと、辻は「ラップの芯とか残ってるの見つけると振り回して。テレビ2台、3台？割れてます」とも明かしていた。
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男の子を持つ内田恭子、高城亜樹、hitomiがそれぞれ、男の子ならではの苦労エピソードを披露。司会のお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が「辻ちゃんのところはお子さん多いしね」と話を振った。
共演者が驚くなか、「長男がお腹にいる時に、胎動が激しすぎて…あばら折れてるんです」「もう生まれる前から男なんだという力強さがある」と振り返り。「女の子を育てた後に男の子だったので、全然違う育児。育て方も違うし、考え方も違うし…。女の子って、学校の準備とかも全部自分で何となく期限守ったりとか、自分の準備も明日何かを持って行かないといけないっていうのがあるんですけど、男の子はそういうのもできないんで。移動教室のものとかも、『1日目、2日目、3日目』とかって書いてあげないと」などと明かした。
さらにその後、上田が「戦いごっことかがエンドレスに…」と話すと、辻は「ラップの芯とか残ってるの見つけると振り回して。テレビ2台、3台？割れてます」とも明かしていた。