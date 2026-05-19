バルセロナで活躍しているイングランド代表ラッシュフォードの今後を巡り、予想外の展開が浮上している。



今季、マンチェスター・ユナイテッドからのレンタル移籍で公式戦14ゴールを記録し、リーグ優勝に貢献した28歳のアタッカー。しかし、レアル・マドリードの新監督就任が近づいているジョゼ・モウリーニョが、かつての教え子を“白い巨人”へ引き抜く計画を立てているという。



『Sport』によると、バルセロナは2600万ポンドで完全移籍へ移行できる買い取りオプションを保有しているものの、満額の支払いには消極的で、現在は値引き交渉を進めているようだ。そして、この状況につけ込もうとしているのがモウリーニョだという。



