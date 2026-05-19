2026年5月17日、元AKB48の小嶋陽菜が自身のYouTubeチャンネルを更新。誕生日の様子を公開した。

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誕生日の朝、小嶋は自身がプロデュースするコンセプトストア「House of Herme（ハウス オブ エルメ）」へ。この日は白のミニワンピース姿で登場し、店内では大勢の社員たちが花束で祝福した。店内はバースデー仕様に装飾されており、大きなケーキを囲んで記念撮影をする場面も。さらに、来店したファンとの交流も楽しんでいた。

その後は社員たちとランチへ。今後の抱負を聞かれた小嶋は、「ずっと走り続けてる」「同じペースで走る」とコメント。食事中にはサプライズケーキも登場し、和やかな時間を過ごした。そしてサプライズケーキも到着。ランチを楽しんだようだ。さらに、小嶋は同じく元AKB48の指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝LOVEの8周年ツアー会場へ。会場では指原とともにライブを楽しみ、最後には＝LOVEのメンバーから誕生日を祝福される様子も映し出された。

夕食では、お気に入りだというイタリアンレストランを訪れ、ゆったりとした時間を満喫。動画後半では、自身がクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド「Herlipto」のイベントのため大阪へ向かう姿も披露した。

今回の動画に視聴者からは「何歳なっても変わらず可愛い」「永遠のロールモデル」「ずっと憧れの女性」といった声が集まった。

（文＝向原康太）