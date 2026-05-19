＜大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館

【映像】どんな立ち合いだった？「実際の取組」の様子

前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）と前頭七枚目・千代翔馬（九重）の一番で、立ち合い呼吸が合わず不穏な空気が漂う一幕があった。伯乃富士の様子に「キレてるやん」「怒ってるなw」とファンから困惑の声が上がった。

1度目の立ち合い。両者が腰を下ろして館内静寂に包まれるなか、千代翔馬が立とうとするも、呼吸の合わない伯乃富士は嫌って右手を挙げて“待った”の仕草をした。だが千代翔馬は構わずつっかけ、勢いよく当たって手が伯乃富士の顔面にぶつかった。口の中に指が入ったようで、伯乃富士は手で口を押さえながら険しい表情をし、館内にはピリついた空気が流れ、ファンからは「キレてるやん」「何してんねん」「いつも合わせない」「おっち怒るぞ」「ムッとしてるな」と困惑気味の声が相次いだ。

2度目の立ち合いでは伯乃富士が先に立つも、再び呼吸が合わず、今度は千代翔馬が立たずに不成立に。この場面を受けて、ABEMAで解説を務めた元関脇・嘉風の中村親方は「千代翔馬は立つ気がなかったですね」と指摘すると「今の伯乃富士のタイミングでは立つ準備ができていなかった。だから呼吸が合っていないですね」と説明した。再びの不成立にファンは「ピリピリしてきた」と手に汗を握りながら観戦を続けた。

3度目の立ち合いはようやく成立、千代翔馬は張って立っていった。伯乃富士が得意の左を差すと、千代翔馬に上手を取られるも、深く掴んだ左下手で豪快な投げを打った。1度は耐えた千代翔馬だったが、再び伯乃富士が強引な下手投げを決めて相手をねじ伏せた。勝った伯乃富士は7勝目を挙げ、今場所勝ち越しまで残り星1つと迫った。敗れた千代翔馬は6敗目を喫した。

取組内容について、中村親方は「やっぱり伯乃富士は左を差したら力が出るんですよ。足腰がいいですよね」と称賛。「千代翔馬は上手を取ったらなかなかしぶといんですけどね」と解説していた。先程までの不穏な雰囲気を忘れさせる力と意地のぶつかり合いに「力相撲だ」「剛力だ」「力の入る土俵際だった」と興奮気味のコメントが相次いで寄せられた。(ABEMA／大相撲チャンネル)