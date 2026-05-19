タレントの三田寛子（60）が19日、自身のインスタグラムを更新。35年前の自身の花嫁姿を公開した。

長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）との挙式・披露宴を今月末に控える三田。「私達の35年前の結婚式当日は中村家の親族席は空っぽ 両家みんなが新婦側に来て 花嫁の支度を案じながら見守って下さいました」と自身の花嫁支度の様子を披露した。

「とくに和装の時には私のそばにずっといて下さった中村の父 七代目中村芝翫」と当時の2011年に亡くなった義父、七代目中村芝翫の姿も公開。「来る長男橋之助の結婚式 主人が花嫁を見守る 同じ光景を繰り返すことでしょう」とつづった。

「#花嫁」「#花婿の母」「#結婚式」「#三田寛子」「#中村橋之助」と添えた。

この投稿に、ファンからは「ジーンと胸が熱くなる素敵なエピソードですね」「なんと美しいお可愛らしい」などのコメントが寄せられている。

三田は1991年、三代目中村橋之助（八代目中村芝翫）と結婚。その後、橋之助、福之助、歌之助をもうけた。

長男・橋之助は昨年11月、能條との婚約発表。先月3日、婚姻届を提出したことを報告し、挙式・披露宴は今月末に行われる。