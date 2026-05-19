「ドラマは9割濡れ場」エロ路線芸人が明かす撮影スケジュールにMC陣衝撃

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

5月18日（月）に放送された同番組では、ゲストにさらば青春の光の東ブクロが登場すると仕事の方向性についての話題に。“エロ路線”で仕事をしてきた東ブクロが明かした撮影スケジュールに、MC2人が驚く展開となった。

【映像】エロ路線芸人の過激な仕事の数々

今回の放送では、これまでエロ路線で仕事を受けてきた東ブクロが、その系統の番組が減ってきていることから、路線変更の必要性を感じてきたと本音を吐露。「一切エロ系の仕事が無くなるなら無くなってもいいが、それで仕事が無くなるならば、もっとエロ路線を突き詰めていかなければならない」と語った。

そこで井口は「（エロ路線を突き詰めるとして）逆にどこまでOKとかあるんですか？」と質問。

東ブクロは「NGはない」と返し、少し前にも3日連続でエロ系の仕事があり、レイザーラモンHGの妻を寝取るという企画などに出演したと明かす。さらに3日目のドラマ撮影では9割が濡れ場のシーンだったと語り、「前バリ貼って、気づいたら女優抱いてた」と振り返る東ブクロに、MC2人は「すごいな」「すごっ」と驚いていた。