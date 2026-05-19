LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）が、電動ワークチェア「LiberNovo（リベルノヴォ）」の新型モデル3機種を含む新製品体験会を、5月29日から5月30日までの期間限定で開催することが発表された。

【画像あり】今回体験できる新型モデル3種の外観

会場はOPENBASE SHIBUYA 1F（東京都渋谷区宇田川町14-13 宇田川町ビルディング 1F）。開催時間は5月29日が17:00から20:00、5月30日が10:00から20:00となっている。日本国内ではどこよりも早く、新製品を見て触れて試せる機会として位置付けられている。

LiberNovoは「座ることが集中や創造の妨げになってはならない」という考えから生まれたブランドで、世界大手ドローンメーカー出身のエンジニアチームにより2023年に設立された。

今回のイベントで展示されるのは「LiberNovo Omni Pro」（グラファイトブラック/アッシュホワイト）、「LiberNovo Omni SE」（ジェットブラック）、「LiberNovo Maxis - Airflow」（グラファイトブラック）の新型3モデルに加え、「LiberNovo Omni Gen」（グラファイトブラック/アッシュホワイト）の計4機種。新製品の試座やストレッチ機能体験が可能となる。

会期中はアンケート回答者向けにハズレなしの特別抽選会も実施される。

A賞は「LiberNovo Omni Pro」1台（カラー2色/2サイズから選択可能）、B賞は「LiberNovo Omni SE」1台（2サイズから選択可能）、C賞はアクセサリー「LiberNovo 冷却シートパッド」、D賞はスペシャルギフト3点セット（キャンバストート、アイマスク、キャップ）が用意される。

A賞・B賞・C賞は後日発送、A賞およびB賞については発売日以降の発送となる。なお抽選会は景品が無くなり次第終了する。

新型モデルの最上位に位置する「LiberNovo Omni Pro」は、座面の蒸れを防ぐエアフローモードを搭載。強力なシートベンチレーションにより不快な蒸れや熱を素早く排出する。

デンマークの老舗であるGabriel社の高品質ニット生地を採用し、上質な手触りと通気性を実現したという。ファン駆動用バッテリーは3,000mAhへと強化されており、離席時に作動する「スマート停止機能」を備える。

「LiberNovo Omni SE」は、お求めやすい価格を実現したエントリーモデル。Omniの特徴であるフレックスフィットバックレストを継承しつつ、既存モデルでは電動式だったランバーサポートの稼働方式を手動式へと変更することで低価格化を図っている。

伸縮・旋回式のレバーを用いたアナログな調整機構により、腰を支えるサポート機能を維持している。

「LiberNovo Maxis - Airflow」は、海外市場や大柄なユーザーに向けた大型モデル。適正身長は178cmから200cm、最大耐荷重は181kgとされ、優れた体型のユーザーでも肩がはみ出さないサイズ感や、自然な姿勢で腕を支えるアームレストを備えている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）