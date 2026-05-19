元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が19日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、酷暑対策について明かした。

今年も暑い夏が予想され、気象庁は4月から、気温40度を超える日を「酷暑日」と呼ぶことに決めた。

暑さ対策について聞かれた北斗は、「うちは田舎だというのもあるので、熱気を外に出すように、必ず窓を開けている。朝から開けて、熱気を外に出すようにしたり」と説明。熱がこもらないような対策を明かした。

人間ももちろん、気になるのが愛犬のブルドッグだという。「ブルドッグがいるから、どうしても夏場は、ずっとエアコンをかけていないとダメだね」。さらにMCの垣花正からは「アスファルトの熱とかも、やけどしちゃうみたいですね、肉球は」とも指摘された。

そのため、愛犬の暑さ対策も考えているという。「今いろいろ検索して、何がいいのかなと思ったら、大理石の冷たいやつとか、ベロンって寝るやつとか、今年は買わないと怖いなって」。高級感も漂う対策に、垣花は「いいなあ…北斗さんの家の犬、大理石で寝られるんだ」とジョークまじりに返していた。