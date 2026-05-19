年じゅう手に入りやすく、価格が安定しているジャガイモ。今回、SNSでレシピが人気の料理研究家・まるみキッチンさんに、時短でつくれる「ジャガイモとソーセージのマスタードジャーマンポテト」のレシピを教えてもらいました。

常備野菜の代表選手「ジャガイモ」で一品

おつまみにもご飯のおかずにもなる、万能副菜。火を止めてから調味料とあえて、もっちり濃厚な味わいに！

【写真】ジャガイモの時短調理テク

●ジャガイモとソーセージのマスタードジャーマンポテト

【材料（4人分）】

ジャガイモ 4〜5個（450g）

⇒乱切り

ウインナソーセージ 6本

⇒斜め切り

オリーブオイル 適量

塩 ひとつまみ

A［粒マスタード大さじ1 マヨネーズ大さじ1 砂糖小さじ1／2］

パセリ（乾燥） 適量



【つくり方】

（1） レンチンする

耐熱容器にジャガイモを入れ、ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で8分加熱する。

（2） 炒める

フライパンにオリーブオイルを中火で熱し、（1）、塩、ソーセージを入れて、焼き色がつくまで炒める。

（3） 仕上げる

ボウルにAを混ぜ、（2）を入れてからめる。器に盛り、パセリをふる。

［1人分195kcal］

〈ポイント〉

ジャガイモはレンチンしてから炒めれば、調理時間の短縮に。

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります。火どおりに不安がある場合は、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください

※電子レンジの機種や、肉などの素材の大きさにより火のとおりに差が出ます。表記の加熱時間で火が中までとおっているか確認し、とおっていないようであれば、様子を見ながら少しずつ加熱してください