◆米大リーグ パドレス１―０ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースが１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス３連戦の初戦を“スミ１”で落とした。連勝は「５」でストップ。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でフル出場し、直近５戦４度目となるマルチ安打をマーク。先発・山本由伸投手（２７）は７回３安打１失点と好投したが援護なく今季４敗目を喫した。

山本は「初回は力みがあったというか。そこから、投球のフォームの間の部分、意識して、２イニング目くらいからやっと良いピッチングになってきた。すごく悔しい失投でした。今日の試合もやっぱりその１点で試合が決まりましたし。よくはなってきていると思いますけど、課題の１つかなと思ってます」と振り返った。

地元局ＳＮＬＡのポストゲームショーでは、孤立無援だった山本を擁護。ヘアストン氏は「あの１つのミスの後、彼は完全に落ち着きを取り戻した。これは本当に、私が今シーズン見てきた中で、最高の山本のピッチングだった。あの１つのミスの後は傑出していた。彼は右打者に対してシンカーを投げていた。現役時代のマダックスがやっていたような投球だった」と称賛。

シーツに投じたカットボールが効果的だったと指摘し「１回の先発につき１０球は投げるべきだ。あれをやれば、多くの打者を完全に見逃し三振に仕留めることができる」と熱弁した。

ガルシアパーラ氏も同調し「そのように効果的な球を同じ場所に投げ込むことこそ、難しいことでもある。現状でも彼は他投手より高い確率でそれを実行している。本当にすさまじかった」と批判の言葉は出てこなかった。

チームの連勝は「５」でストップ。試合前時点で同地区の宿敵パドレスとは０・５差だったが、これで首位の座を明け渡した。２戦目はシーハンが先発し、３戦目は大谷が二刀流出場する。