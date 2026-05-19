好投も4勝目ならず

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間19日・サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸が18日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に先発登板。今季9試合目の登板は7回1失点の好投も援護なく4勝目を逃した。「また勝ちつかないの!?」「無援護いつも通りすぎる」とファンの嘆きが飛び交った。

初回の失点に泣いた。1死からアンドゥハーにスプリットを捉えられ、左翼席へ4号ソロを被弾。2回以降は立ち直るとスコアボードにゼロを並べた。4回からは3イニング連続で3者凡退。7回は1死二塁にされたが、カステヤノスを空振り三振、ロレアノを遊ゴロに抑えピンチをしのいだ。

地元メディア「ドジャースネーション」は公式X（旧ツイッター）で、援護のない山本に“同情”。「打線からの援護がまったくない……今こそ、これを変えよう」と綴り、今季最多となる107球を投じマウンドで孤軍奮闘した右腕を称えた。

山本は7回被安打3、8奪三振、1失点で降板。SNS上には「素晴らしい投球だった」「援護されない由伸さんに涙を禁じ得ない」「まーたムエンゴぉ？」「キングがいいにしても酷いよ」「由伸さん負け運発動か」「通算X度目のムエンゴ」などの声が寄せられていた。

前回12日（同13日）の本拠地ジャイアンツ戦では6回1/3を投げて5失点。自己ワーストとなる3本塁打を浴び3敗目を喫したが、この日はエースに相応しい投球。しかし、打線が相手右腕のキングに沈黙した。（Full-Count編集部）