有名女優「チャチャとササッと和と中です」時間ない日の手料理4品公開「組み合わせも最高」「お店みたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】俳優の秋野暢子が5月18日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】69歳ベテラン女優「チャチャとササッとには見えない」時間ない日の手料理4品
秋野は「さてさて今夜、取材帰りで余り時間が無かったので。チャチャとササッと和と中です」とつづり、写真を複数枚投稿。「煮魚（カレイね。）」「青椒肉絲」「餃子」「ちくわときゅうりに塩昆布」とメニューを記し、調理中の様子や、器に盛られた写真を公開している。
この投稿には「忙しい中での手料理憧れる」「チャチャとササッとには見えない」「豪華なご飯」「どれも本当に美味しそうで、食欲がそそられます」「忙しい中での手料理、愛情を感じる」「和と中の組み合わせも最高」「お店みたい」「真似したいレシピがたくさん！」「本当に美味しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「チャチャとササッとには見えない」時間ない日の手料理4品
◆秋野暢子「チャチャとササッと和と中です」手作り料理4品公開
秋野は「さてさて今夜、取材帰りで余り時間が無かったので。チャチャとササッと和と中です」とつづり、写真を複数枚投稿。「煮魚（カレイね。）」「青椒肉絲」「餃子」「ちくわときゅうりに塩昆布」とメニューを記し、調理中の様子や、器に盛られた写真を公開している。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿には「忙しい中での手料理憧れる」「チャチャとササッとには見えない」「豪華なご飯」「どれも本当に美味しそうで、食欲がそそられます」「忙しい中での手料理、愛情を感じる」「和と中の組み合わせも最高」「お店みたい」「真似したいレシピがたくさん！」「本当に美味しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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