2児の母・新井恵理那、子どもたちのと初キャンプで“衝撃的結末” 写真公開に「お子さん自分でミルク持ってるの可愛い」「素敵なGW」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】フリーアナウンサーの新井恵理那が5月18日、自身のInstagramを更新。子ども達とのキャンプの様子を公開し反響を呼んでいる。
【写真】36歳美人アナ「お子さん自分でミルク持ってるの可愛い」衝撃結末迎えた子どもたちとの初キャンプショット
新井は「初キャンプは衝撃的結末」とつづり、GWに行ったという家族でのキャンプの写真を複数枚投稿。キャンプグッズを一式揃え、料理をしたりホットサンドを焼いたりと初キャンプを楽しんだと明かしている。
「ところが、事件です。笑」とコメントした新井は「2日目の夕方。なんと、風速12メートルの南風により、おニューのテントが、ふぁーーーーーっと飛んで行きました！！！」と記し、強風で吹き飛ばされ、ボロボロになってしまったテントの写真を公開。新井は「ショックはトラウマ級だったけど、せっかく全部集めたし...またリベンジしたいなぁ...！」と意気込みを語っている。
この投稿に「初キャンプなのに散々でしたね」「お疲れ様でした」「良い経験になりましたね」「リベンジ写真楽しみにしてます」「自然を感じられて気持ちよさそう」「素敵なGWですね」「お子さん自分でミルク持ってるの可愛い」など反響が寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳美人アナ「お子さん自分でミルク持ってるの可愛い」衝撃結末迎えた子どもたちとの初キャンプショット
◆新井恵理那、初キャンプで衝撃的結末
新井は「初キャンプは衝撃的結末」とつづり、GWに行ったという家族でのキャンプの写真を複数枚投稿。キャンプグッズを一式揃え、料理をしたりホットサンドを焼いたりと初キャンプを楽しんだと明かしている。
◆新井恵理那の投稿に反響
この投稿に「初キャンプなのに散々でしたね」「お疲れ様でした」「良い経験になりましたね」「リベンジ写真楽しみにしてます」「自然を感じられて気持ちよさそう」「素敵なGWですね」「お子さん自分でミルク持ってるの可愛い」など反響が寄せられている。
新井は、2023年4月に一般男性と結婚。同年10月6日に第1子男児、2025年4月27日に第2子女児の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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