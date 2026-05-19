【不二家洋菓子店】ペコちゃん×ポムポムプリンコラボ開催!限定デザインの丸缶やポーチに入った菓子アソートなど登場

不二家洋菓子店は、2026年6月1日〜30日までの間、2026年にデビュー30周年を迎えたサンリオの「ポムポムプリン」とコラボレーションを実施する。

コラボ商品を発売するほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービー、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけるなど、ポムポムプリンの世界観が楽しめるようにした。

コラボのテーマは「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」とした。『勉強･仕事･将来のことなど、考えることがいっぱいの毎日。そんなときこそ不二家のスイーツを食べて、ポムっと一息ついてのんびりしよう』というメッセージを込めた。

コラボ商品の概要は以下の通り。

【ペコちゃん×ポムポムプリンコラボレーション すべての画像はこちら】

◆「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン(プリン･ミルキー)」

税込321円、2026年6月1日発売

ポムポムプリン30周年をペコちゃんとマカロンでお祝いする商品。ポムポムプリンをプリントし、カラメル香るプリンガナッシュをサンドした「プリン味」と、ペコちゃんをプリントし、ミルキーガナッシュをサンドした「ミルキー味」の2種のマカロンをアソートした。

◆「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」

税込626円、2026年6月12日発売

ポムポムプリン30周年をペコちゃんとケーキでお祝いする商品。黄色いスポンジにプリンとプリン風味クリーム、カラメルソースをサンドし、上面にはカラメルグラサージュを流し込んだ。プリン風味のクリームで飾った、プリン尽くしのケーキ。コラボデザインのかわいいペーパープレート付き。

◆「おかしポーチ(ポムポムプリン)」

税込1,320円、2026年5月29日発売

サイズ:約縦110×横170×マチ60mm

【詰め合わせ内容】

ミルキー:5粒

カントリーマアム(バニラ):2枚

ホームパイ:4枚(2包)

ハートクッキー(バターアーモンド):2枚

オリジナルステッカー:1枚

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインポーチに、不二家の菓子を詰め合わせた。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付き。

◆「ミルキー缶(ポムポムプリン)」

税込770円、2026年6月1日発売

約直径110×高さ50mm

【詰め合わせ内容】

ミルキー:19粒

オリジナルステッカー:1枚

ポムポムプリンとペコちゃんのコラボデザインをあしらった丸缶に、不二家のミルキーが19粒入ったミルキー缶。コラボデザインのオリジナルステッカー1枚付き。

【ペコちゃん×ポムポムプリンコラボレーション すべての画像はこちら】

〈オリジナルショッパーのプレゼントも〉

コラボ商品(対象商品)を3点以上購入すると、「ペコちゃん×ポムポムプリン」オリジナルデザインショッパーが1枚もらえる。

【対象商品】

･「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いマカロン(プリン･ミルキー)」

･「ポムっと一息♪ペコちゃんとお祝いケーキ」

･「おかしポーチ(ポムポムプリン)」

･「ミルキー缶(ポムポムプリン)」

･「ポムポムプリン30thペコちゃんとお祝いシュークリーム(プリン味)」

･「パラソルチョコ缶(ポムポムプリン)」

※数量限定のため、なくなり次第終了。

※6点以上購入した場合もショッパーは1枚のみもらえる。

※店舗によって取り扱いがない場合もある。

オリジナルショッパー

〈店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン仕様に〉

コラボを記念し、不二家洋菓子店(※一部店舗を除く)の店頭ペコちゃんがポムポムプリンをイメージしたオリジナルカチューシャを着用する。

〈オリジナル店内アナウンス放送&ムービー放映〉

全国の不二家洋菓子店で、2026年6月1日から30日までの間、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”による店内アナウンスの放送と、店頭ムービーの放映が実施される。

店内アナウンスでは、コラボテーマ「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」にちなみ、難しいことは置いておいて、不二家のケーキを食べてのんびり一息ついちゃおう、というメッセージが流れる。

店頭ムービーでは、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”がスイーツを食べて一息ついている様子が見られるという。

〈不二家 数寄屋橋店がポムポムプリン仕様に〉

さらに、コラボ期間限定(2026年6月1日〜30日)で、「不二家 数寄屋橋店」が「不二家洋菓子店 ペコちゃん×ポムポムプリン」コラボのラッピング店舗になる。

不二家数寄屋橋店 コラボラッピングイメージ

また、同期間中に銀座数寄屋橋交差点の不二家広告塔「ペコちゃんビジョン」で『ペコちゃん×ポムポムプリン』オリジナルデザインの映像を放映する。点灯期間は、16時〜22時まで。毎時00〜04分、30〜34分と、21:56〜22:00にコラボ素材を放映する。

不二家広告塔「ペコちゃんビジョン」