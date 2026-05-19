お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介が１８日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」に出演。「嫌いな先輩芸人」を問われて、ビビりながら大御所芸人の実名を挙げた。

この日は「あのサッカー部」と題して、お題に答えてボレーシュートを決めるという企画で、伊藤に与えられたお題は「嫌いな先輩芸人」だった。

伊藤はごにょごにょと言葉を発したが聞き取れず。「ホントに…ホントにパッて最初に頭に浮かんだ人が上（の立場）すぎて…自分でも引いちゃって言えなかった…」と弁解。「ハマってないなって…ハマってない、ちょっと苦手かもなって、別にいうだけ」と予防線を張った。

元サッカー日本代表の本並健治氏から「誰ですか？」と問われると、伊藤は「違う、あの…マジで大好き。めっちゃ尊敬してる。こっち側がハマってないなって」となおも抵抗した。

本並氏に「言っちゃいましょう！」と詰められると、「さ、さんまさん」と大御所の名前を挙げて共演者を騒然とさせた。

伊藤は「嫌いとかじゃない。めっちゃ大好きなんだけど、個人的にあんまりハマってないだろうなって思うのがっていうだけで今…」と必死に言い訳をしていた。