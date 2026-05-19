「今日は冴えない」と感じたら即終了！ カードとの対話がスムーズにいかない日の解決策【一番わかりやすい はじめてのイーチンタロット】

イーチンタロット占う際のQ&A①

占っているうちにふとわき上がる疑問の数々にお答えします。

Q.カードの最適な保管方法はありますか？

カードは紙でできています。紙は五行で言うと「木」ですから、木と相性の悪い刃物や金物がある近くにはおかないほうがいいでしょう。相性のいい方角は「東」です。風水でも情報をつかさどる方位ですから、カードが応えてくれる、自分にメッセージを与えてくれる、という点で保管方位としておすすめです。

できれば専用のケースやポーチに入れて保管を。邪気が宿らないよう、他の人がさわるような場所にはおかないようにしましょう。

Q.悪い結果が出てしまった……。結果に気分が左右されてしまいます

悪いカードが出れば、これから陽に転じるとわかっていても、それがいつなのかわからないので不安が続きますね。また悪いキーワードが脳裏に焼きついて「ポジティブになんて考えられない！」という人もいるでしょう。

こんなときは、カードから離れましょう。自分で自分を占うのではなく、イーチンタロットでもなく、違う占術で前向きなアドバイスをもらうのも手です。

Q.カードが応えてくれない気がします。どうしたらいいですか？

なんだか今日は冴えないな、という日もあるでしょう。シャッフルやリーディングをしているときにも引っかかりを感じるようなら、時間や日を改めて。

カードが応えてくれないときのサインとして、同じカードばかり連続で出る、悪い結果を示唆するカードばかり出るなどがあげられます。体調も影響するので、カードとうまく対話ができないと感じる日はお休みしましょう。

【出典】『一番わかりやすい はじめてのイーチンタロット』著：愛新覚羅ゆうはん