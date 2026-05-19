この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工学博士のパクくんが、自身のYouTubeチャンネルで「海外で日本人を見分ける方法5選。外国人なら一発で分かります。」と題した動画を公開。「空港を出て10分で日本人と気づかされる」と述べ、在日9年の視点から海外における日本人の特徴的な行動とその背景にある精神性について独自のアングルで解説した。

動画内でパクくんは、自身の経験に基づき、日本人が海外で「すぐバレる」行動を5つ挙げた。まず指摘したのは「やたら謝る・譲る」点だ。道を尋ねられた際やエレベーターの乗り降りでの振る舞いを例に挙げ、「反射神経レベルなんじゃないか」と表現した。
欧米的な効率やルールの遵守とは異なり、日本では「相手の気持ちを守るように意識する」ことが行動の根底にあると分析。「意図的に行動を取り、それが相手に伝わり、相手も意識し始める」という相互作用が「優しさの共同体」を形成していると語った。

また、海外の騒がしいレストランにおいて「静かに話しているグループ」がいれば日本人である可能性が高いとし、公共の場では「自分の小さい島を作って楽しむ」ことで他者に害を与えないよう配慮する傾向があると説明した。その反面、会話におけるリアクションは「世界一テンションが上がる」とし、「へー！」「すごい！」といった感嘆詞を多用して相手の話に全身で反応する「頷き力」を高く評価した。

さらに「食事マナーが異次元」である点も強調。「いただきます」「ごちそうさまでした」と手を合わせる動作や、出された食事を「米一粒まで食べ切る」姿勢に感銘を受けたと語る。お土産選びに関しても、自分へのご褒美よりも「職場の同僚や友人に配るため」に真剣に悩む姿を挙げ、これを「旅の思い出を一人で終わらせない記憶の共有」だと定義した。

最後にパクくんは、これらの特徴に共通するのは「和の文化」であり、「自分よりも先に相手を思う心の技術」だと結論づけた。「この文化が確かにここに生きていたということを決して忘れてほしくない」と視聴者に語りかけ、日本人が持つ配慮の精神を肯定して動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:32

「やたら謝る」日本人の反射的な配慮
01:52

海外の騒音の中で際立つ「声の小ささ」
03:11

外国人が恋に落ちる「共感リアクション」
04:24

「米一粒まで完食」世界で稀な食事マナー
05:56

真剣すぎる「お土産選び」と記憶の共有

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