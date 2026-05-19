『バンドリ！』声優・豊田萌絵が2年ぶりに『週プレ』グラビア登場！等身大の姿で魅せる

『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！

豊田萌絵が、5月18日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』22号に登場！

豊田萌絵 ©藤原宏／集英社

【プロフィール】

豊田萌絵（とよた・もえ）

3月15日生まれ 茨城県出身 身長152cm

2012年に声優デビュー。主な出演作は『響け！ユーフォニアム』（川島緑輝役）、『BanG Dream!』（松原花音役）、『声優ラジオのウラオモテ』（夕暮夕陽役／渡辺千佳役）など、多数出演。ニコニコチャンネルプラスでレギュラー番組『豊田萌絵 もえのひ』を毎月生配信中。

公式X & Instagram【@toyotamoe】

今号の『週プレ』は、妖しく輝く伝説のシスターズ・エリマリ姉妹、Erika＆百瀬まりなの表紙＆巻頭グラビア＆DVD！ 大人気声優の初めて見せる姿・豊田萌絵の撮り下ろしに、話題のドラマ出演中・水崎綾女の圧巻の色気も必見！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【大増量】豊田萌絵写真集「Day by Day」は、価格／1980円（税込）にて主要電子書店で 5月18日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』では【大増量】豊田萌絵 VOICE PHOTO BOOK「Day by Day」として限定カット＆オーディオコメンタリー付きで発売!!

【大増量】豊田萌絵写真集「Day by Day」©藤原宏／集英社

＜特集情報＞

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『週刊プレイボーイ』22号は5月18日に発売！