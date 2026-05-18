元放送作家の鈴木おさむ氏が１８日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅｒのカノックスターのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。放送作家時代を振り返った。

鈴木氏は１９歳のころから放送作家として３２年間活動。カノックスターから「今まで放送作家人生で１番キツかったやつって何ですか？」と質問されると、フジテレビ系バラエティー「めちゃ×２イケてるッ！」に携わっていた時のことを回想し「週１回会議があって、夜８時から朝５時までとか、ずっと会議。しかも笑顔じゃなくて、みんながマジで真剣にずっと考えるとか。常に２０代、３０代のころは」と明かした。

鈴木氏いわく、お笑い系のバラエティーは「怒号が飛んだり」していたという。カノックスターが「そういう理不尽系聞きたい。なんかありそうじゃないですか？ テレビの世界って」と問うと「理不尽しかないんじゃない？ お笑いっていうか、９０年代のテレビとかはＡＤさんも休みがないし。家に帰れないし。みんな家帰れなくて、テレビ局でお風呂入ったりとか。１か月（家に）帰らない人もいた」と告白した。

そんなテレビ業界も、今は「労基の問題もあるから全然そんなことない」と語りつつ、放送作家時代は３２年間、毎日企画を考えていたという鈴木氏。当時は２０本ほど、さらには舞台も抱えていたそうで「あんま寝れなかった。（舞台の）稽古が夜１２時から朝５時まであるんで、大変だった」としみじみ振り返った。